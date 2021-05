Am ersten Tag der French Open spielt Alexander Zverev in der 1. Runde gegen seinen Landsmann Oscar Otte. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Deutsches Duell am ersten Tag der French Open 2021! Alexander Zverev spielt in der 1. Runde gegen Oscar Otte. Gelingt dem Qualifikanten die ganz große Überraschung? In unserem Liveticker seid Ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

French Open: Alexander Zverev vs. Oscar Otte heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alexander Zverev unternimmt bei den French Open seinen nächsten Anlauf, sein erstes Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Sein bisher bestes Resultat war das Viertelfinale (2018 und 2019). Die deutsche Nummer eins spielte eine bisher eine gute Sandplatzsaison, Anfang Mai gewann er das Masters-Turnier von Madrid. Oscar Otte spielte sich durch drei Siege in der Qualifikation ins Hauptfeld. In der Weltrangliste liegt er an Position 152.

Vor Beginn: Das deutsche Duell in der 1. Runde ist heute als viertes Match auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Davor finden ab 11 Uhr ein Herrenspiel und zwei Damenmatches statt. Daher ist es schwierig eine genaue Anfangszeit vom Spiel Zverev gegen Otte zu nennen. Vor 16 Uhr werden die beiden Deutschen den Platz aber wohl nicht betreten.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum Liveticker des ersten Spiels von Alexander Zverev bei den Frech Open 2021 gegen Oscar Otte.

French Open: Alexander Zverev vs. Oscar Otte heute live im TV und Livestream

Eurosport überträgt die kompletten French Open live im Free-TV. Am heutigen Sonntag beginnt die Übertragung auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2 kurz vor 11 Uhr. Zudem könnt Ihr bei Eurosport die Partien auch im Livestream verfolgen. Der Eurosport-Player ist jedoch kostenpflichtig.

Auch der österreichische Sender ServusTV zeigt das Spiel von Alexander Zverev und Oscar Otte via ServusTV Deutschland heute live. Empfangbar ist ServusTV auch in Deutschland, wie es geht, erfahrt Ihr hier. ServusTV bietet einen kostenlosen Stream an.

Außerdem zeigt auch DAZN heute Spiele der ersten Runde ab 10.50 Uhr live und in voller Länge. Dies ermöglicht die Kooperation, die der Streamingdienst mit Eurosport eingegangen ist. So sind die beiden Eurosportkanäle rund um die Uhr bei DAZN auf der Plattform abrufbar.

