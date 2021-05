Alexander Zverev vs. Kei Nishikori: Achtelfinale beim ATP-Masters in Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt beim Masters-Turnier in Rom heute gegen Kei Nishikori. SPOX zeigt Euch, wo das Achtelfinalspiel live im TV und im Livestream zu sehen ist und wo Ihr es im Liveticker verfolgen könnt.

Alexander Zverev vs. Kei Nishikori, Achtelfinale beim ATP Masters in Rom: Termin, Ort, Infos

Alexander Zverev hat die Umstellung von Madrid nach Rom scheinbar mühelos gemeistert. In der 2. Runde des ATP-Masters in der italienischen Hauptstadt gewann er am gestrigen Mittwoch nur drei Tage nach seinem Turniersieg beim Masters-Turnier in Madrid sein Zweitrundenspiel gegen Hugo Dellien aus Bolivien klar in zwei Sätzen.

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-6. heute auf Kei Nishikori. Den Japaner hatte er vergangene Woche in Madrid auf dem Weg zum Turniersieg mühelos geschlagen. Das Spiel auf der Anlage im "Foro Italico" ist für circa 15 Uhr angesetzt. Drei Einzel werden davor ab 10 Uhr auf dem Platz ausgespielt.

Turnier: Internazionali BNL d'Italia

Internazionali BNL d'Italia Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Ort: Rom

Rom Spieloberfläche: Sand

Sand Datum: 13. Mai 2021

13. Mai 2021 Uhrzeit: ca. 15 Uhr

© getty Kei Nishikori ist die Nummer 45 der Weltrangliste.

Alexander Zverev vs. Kei Nishikori: Achtelfinale beim ATP Masters in Rom heute live im TV und Livestream

Bereits seit Montag berichtet Sky täglich mehrere Stunden täglich live vom Masters-Turnier in Rom. Dort könnt Ihr heute auch das Spiel von Alexander Zverev gegen Kei Nishikori live sehen. Der-Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung um 10 Uhr auf Sky Sport 1 (HD).

Ihr könnt das Spiel auch im Livestream verfolgen: Sky-Kunden via SkyGo , wenn Ihr kein Abo habt und auch keines abschließen wollt, könnt Ihr alternativ ein kostenpflichtiges SkyTicketbuchen.

Sky ist nur mit abgeschlossenem Abo zu empfangen. Eine Übersicht über die aktuellen Angebote findet Ihr auf der Sky-Homepage.

Alexander Zverev vs. Kei Nishikori: Achtelfinale beim ATP Masters in Rom heute im Liveticker

Zieht Alexander Zverev in Rom ins Viertelfinale ein? Das könnt Ihr beim Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit verfolgen.

