Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Erfolg beim ATP Masters in Madrid vor einer Woche läuft es beim Masters in Rom für Alexander Zverev aktuell ähnlich. Im Viertelfinale steht der Deutsche Rafael Nadal gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom - Die wichtigsten Infos

Beim ATP Masters heißt die Viertelfinalbegegnung erneut Alexander Zverev gegen Rafael Nadal. Vor einer Woche, beim ATP Masters in Madrid, standen sich die beiden Kontrahenten schon mal gegenüber. Nun ist es am heutigen Freitag, den 14. Mai, in Rom erneut der Fall. Die Partie startet um 12 Uhr deutscher Zeit und wird auf einem Sandplatz bestritten.

Zverev löste sein Viertelfinalticket mit einem Sieg (3:6, 6:3, 6:4) gegen den Japaner Kei Nishikori ein. Der Deutsche erwischte einen schwachen Start und verlor den ersten Satz mit 3:6, ehe er aufdrehte und die Sätze zwei und drei gewann.

Rafael Nadal, der mit neun Titeln beim ATP Masters in Rom Rekordhalter ist, setzte sich im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov mit (3:6, 6:4, 7:6) durch. Auch er musste den ersten Satz hergeben, auch er gewann die beiden anschließenden Sätze zum Sieg.

Turnier: Internazionali BNL d'Italia

Internazionali BNL d'Italia Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Ort: Rom

Rom Spieloberfläche: Sand

Sand Datum: 14. Mai 2021

14. Mai 2021 Uhrzeit: ca. 12 Uhr

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom heute live im TV und Livestream

Um das zweite Spiel zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal innerhalb einer Woche heute live verfolgen zu können, braucht Ihr Zugang zu Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt nämlich bereits ab 10 Uhr auf Sky Sport 1 HD Livebilder aus Rom. Bevor dann um 12 Uhr Zverev und Nadal loslegen, könnt Ihr vorher also noch das erste Viertelfinale verfolgen.

Außerdem bietet Sky auch im Livestream das heutige Duell an. Um diesen aufrufen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Sky-Abonnement, wollt das Tennis-Spektakel aber trotzdem nicht verpassen? Dann hat SPOX mit dem Liveticker genau das richtige für Euch! Damit seid Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst auch keinen Ballwechsel.

Hier geht's zum Liveticker: Alexander Zverev vs. Rafael Nadal.

