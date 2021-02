Australian-Open: Schläger-Ausrüster gratuliert Djokovic vorzeitig zum Turniersieg

Eine PR-Panne des Schläger-Ausrüsters von Tennis-Superstar Novak Djokovic hat vor dem Männerfinale der Australian Open für Aufsehen gesorgt. Der Sponsor (HEAD) gratulierte dem serbischen Rekordsieger in einer Werbe-Mail schon vor dem Showdown gegen den Russen Daniil Medwedew am Sonntag (9.30 Uhr/DAZN) zum neunten Triumph beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Tennis-Journalist Ben Rothenberg machte via Twitter auf den Fauxpas aufmerksam. "Herzlichen Glückwunsch Novak", hieß es in dem Schreiben, das den "Djoker" als "rekordbrechenden neunmaligen Australian-Open-Champion" feierte.

Der Fehler fiel offenbar schnell auf, denn zügig folgte eine Korrektur: "Ups - wir waren etwas voreilig. Was wir sagen wollten ... Viel Glück im Australian-Open-Endspiel 2021, Novak."