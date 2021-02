Australian Open Finale heute live: Naomi Osaka - Jennifer Brady live im TV, Livestream und Liveticker

Im Einzel-Finale bei den Australian Open treffen die Weltranglistendritte Naomi Osaka und die US-Amerikanerin Jennifer Brady aufeinander. Wie Ihr das Damen-Match heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Australian Open Finale: Alle Infos zum Duell zwischen Naomi Osaka und Jennifer Brady

Das Damen-Endspiel der diesjährigen Australian Open zwischen Naomi Osaka und Jennifer Brady steigt am heutigen Samstag, den 20. Februar, um 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gespielt wird in der Rod Laver Arena in Melbourne, Australien.

Die Weltranglistendritte Osaka kann nach dem Triumph in Australien 2019 ihren zweiten AO-Titel und damit insgesamt vierten Grand-Slam-Titel gewinnen. Die US-Amerikanerin hingegen wartet noch auf einen Grand-Slam-Sieg, kann dies aber heute ändern.

Dreimal trafen die heutigen Kontrahentinnen in ihren Karrieren aufeinander. Zweimal behielt Osaka die Oberhand, einmal ging das Duell an Brady.

Datum Uhrzeit Begegnung Arena 20. Februar 9.30 Uhr Naomi Osaka vs. Jennifer Brady Rod Laver Arena

© getty Kann Naomi Osaka ihren vierten Grand-Slam-Titel gewinnen?

Australian Open Finale heute live: Naomi Osaka - Jennifer Brady live im TV und Livestream

Das Finale wird heute live bei Eurosport zu sehen sein. Der Sportanbieter, der das ganze Turnier überträgt, meldet sich bei Eurosport 1 um 9.30 Uhr mit der Übertragung. Ebenso zeigt DAZN das Finale im Eurosport-Player. Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 beim Streamingdienst für alle DAZN-Nutzer abrufbar.

Australian Open Finale heute live: Naomi Osaka - Jennifer Brady im Liveticker

Das Australian-Open-Finale der Damen wird zudem bei SPOX auf der Website live getickert. Ihr verpasst mit dem Liveticker auch keinen einzigen Satz.

Australian Open Finale heute live - Naomi Osaka - Jennifer Brady: Die Pfade bis ins Finale

Osakas Pfad bis ins Finale:

Runde Spielerin 1 Ergebnis Spielerin 2 Runde der letzten 128 Anastasia Pavlyuchenkova 1:6, 2:6 Naomi Osaka Runde der letzten 64 Caroline Garcia 2:6, 3:6 Naomi Osaka Sechzehntelfinale Ons Jabeur 3:6, 2:6 Naomi Osaka Achtelfinale Garbine Muguruza 6:4, 4:6, 5:7 Naomi Osaka Viertelfinale Su-Wei Hsieh 2:6, 2:6 Naomi Osaka Halbfinale Naomi Osaka 6:3, 6:4 Serena Williams

Bradys Pfad bis ins Finale: