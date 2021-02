Es erwartet uns geballte Tennis-Action aus Down Under. Bei den Australian Open steht heute der zweite Tag an. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Turniertag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Australian Open heute live: Tag 2 im TV, Livestream und Liveticker

Nun nimmt das Turnier so richtig Fahrt auf, in der Nacht von Montag auf Dienstag erwartet uns der zweite Teil der ersten Runde bei den Herren und den Damen.

Die Übertragung der Australian Open im deutschsprachigen Raum übernimmt Eurosport komplett. Auf den Sendern Eurosport 1 und Eurosport 2 könnt Ihr zwischen zwei Courts wählen, meistens werden hier die Rod Laver Arena und der Court No.1 gezeigt.

Mit dem Eurosport Player habt Ihr sogar die Chance die gesamte Anlage zu verfolgen, hier seid Ihr die TV-Regie und könnt durch alle Plätze schalten. Der Eurosport Player kostet Euch monatlich 6,99 Euro.

Los geht's mit der Übertragung um 01.00 Uhr nachts am 9.2.2021. Eine weitere Möglichkeit die Australian Open zu verfolgen ist ein DAZN-Abonnement. Durch ein gültiges DAZN-Abonnement habt ihr die Chance, die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten zu sehen.

Australian Open, Tag 2: Paarungen und Termine der Herreneinzel

In der ersten Runde der Herren ist heute unter Anderem Rafel Nadal gefragt.

Datum, Uhrzeit Match 09.02.2021, 1.00 Uhr Mikael Ymer - Hubert Hurkacz 09.02.2021, 1.00 Uhr Mackenzie McDonald - Marco Cecchinato 09.02.2021, 1.00 Uhr Botic van de Zandschulp - Carlos Alcaraz 09.02.2021, 1.00 Uhr Guido Pella - Borna Coric 09.02.2021, 1.00 Uhr Thiago Monteiro - Andrej Martin 09.02.2021, 1.00 Uhr Lloyd Harris - Mikael Torpegaard 09.02.2021, 1.00 Uhr Jan-Lennard Struff - Christopher O'Connell 09.02.2021, 2.15 Uhr Radu Albot - Roberto Bautista-Agut 09.02.2021, 2.15 Uhr Robin Haase - Filip Krajinovic 09.02.2021, 2.15 Uhr David Goffin - Alexei Popyrin 09.02.2021, 3.00 Uhr Pablo Cuevas - Andreas Seppi 09.02.2021, 3.30 Uhr Vasek Pospisil - Daniil Medvedev 09.02.2021, 3.30 Uhr Rafael Nadal - Laslo Dere 09.02.2021, 3.30 Uhr Sam Querrey - Lorenzo Sonego 09.02.2021, 3.30 Uhr Pablo Andujar - Quentin Halys 09.02.2021, 3.30 Uhr Karen Kachanow - Aleksandar Vukic 09.02.2021, 4.15 Uhr Fabio Fognini - Pierre-Hugues Herbert 09.02.2021, 4.15 Uhr Nikolos Bassilashvili - Tommy Paul 09.02.2021, 4.15 Uhr Henri Laaksonen - Salvatore Caruso 09.02.2021, 5.30 Uhr Michael Mmoh - Viktor Troicki 09.02.2021, 5.30 Uhr Ricardas Berankis - Sumit Nagal 09.02.2021, 5.30 Uhr Li Tu - Feliciano Lopez 09.02.2021, 5.30 Uhr T. Machac - Mario Vilella Martinez 08.02.2021, 5.30 Uhr Daniel Evans - Cameron Norrie 08.02.2021, 5.30 Uhr Ilja Iwaschka - Roman Safiullin 08.02.2021, 5.30 Uhr Roberto Carballes Baena - Attila Balazs 08.02.2021, 5.30 Uhr Casper Ruud - Jordan Thompson 08.02.2021, 6.00 Uhr Tennys Sandgren - Alex de Minaur 08.02.2021, 7.00 Uhr Thanasi Kokkinakis - Kwon Soon-woo 08.02.2021, 9.00 Uhr Kevin Anderson - Matteo Berettini 08.02.2021, 10.15 Uhr Stefanos Tsitsipas - Gilles Simon

Australian Open heute im Liveticker

Einige Partien der erste Runde werden hier bei SPOX live getickert.

Australian Open heute live: Rafa angeschlagen

Der spanische Sandplatzgott musste seinen Start beim ATP-Cup auf Grund von Rückenproblemen absagen, zeigt sich aber zuversichtlich in Hinblick auf die erste Runde in Melbourne, die er gegen den kompletten Außenseiter Laslo Dere spielt.

Nach der Verletzung, ließ der Malloquiner keine Zeit verstreichen, um sich gezielt auf die erschwerten Bedingungen in Melbourne vorzubereiten: "Ich trainiere schon wieder. Ich habe eine Menge getan, um mich zu erholen", berichtete Nadal weiter: "Es ist nichts Ernstes, aber der Muskel ist immer noch angespannt, so dass es schwierig ist, mit Bewegungsfreiheit zu spielen. Hoffen wir mal, dass sich die Situation weiter verbessert. Wir tun alles. Mein Physio ist hier, die Ärzte hier, alle helfen mir auf jede erdenkliche Weise."

Bei den Australian Open kann Rafa mit einem weiteren Triumph und dann 21 Siegen alleiniger Grand-Slam-Rekordgewinner werden. Bislang teilt er sich diesen Titel mit dem Schweizer Roger Federer, der in Melbourne fehlt.