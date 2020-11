ATP Finals: Tag 4 mit Alexander Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

In seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals ist Alexander Zverev heute bereits zum Siegen verdammt, wenn er weiter auf das Halbfinale hoffen will. Alle Infos zu den Paarungen und der TV-Übertragung an Tag 4 gibt es hier.

Hier geht es zu den Ergebnissen von Tag 3.

ATP Finals heute live: Der Spielplan am Mittwoch

Diese Spiele stehen am heutigen Mittwoch auf dem Programm:

Uhrzeit Spieler Spieler Konkurrenz 13 Uhr GRANOLLERS/ ZEBALLOS SOARES/PAVIC Doppel nicht vor 15 Uhr ZVEREV SCHWARTZMANN Einzel 19 Uhr VENUS/PEERS MELZER/ ROGER-VASSELIN Doppel nicht vor 21 Uhr DJOKOVIC MEDVEDEV Einzel

ATP Finals: Zverev und Djokovic heute live im TV und Livestream

Sky hat die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele (Einzel und Doppel) der ATP Finals inne und zeigt alle Sessions live und in voller Länge. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Paul Häuser und Marcel Meinert im Einsatz, Patrik Kühnen unterstützt das Trio als Experte.

Mit einem Sky-Abo könnt Ihr zwischen der Übertragung im TV und im Livestream via Sky Go wählen. Als Nicht-Abonnent könnt Ihr mit einem Monatspass via SkyTicket live mitfiebern.

Außerdem bietet die Streamingplattform TennisTV eine Liveberichterstattung von den ATP Finals an, auch diese ist allerdings kostenpflichtig.

© imago images

ATP Finals heute im Liveticker verfolgen

Habt Ihr kein Sky-Abo, bietet Euch SPOX eine Alternative: Wir versorgen Euch zu sämtlichen Einzelmatches der ATP Finals mit einem ausführlichen Liveticker.

Hier findet Ihr das Liveticker-Angebot am heutigen Mittwoch.

ATP Finals: Die aktuelle Tabelle in der Gruppe Tokyo 1970

Da nur die besten beiden Spieler einer jeden Gruppe ins Halbfinale einziehen, ist das Duell mit Diego Schwartzman für Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev bereits die letzte Chance. Mit einer weiteren Pleite ist das Vorrundenaus besiegelt.

Platz Spieler Bilanz Sätze Spiele 1 Novak Djokovic 1-0 2-0 12-5 2 Daniil Medvedev 1-0 2-0 12-7 3 Alexander Zverev 0-1 0-2 7-12 4 Diego Schwartzman 0-1 0-2 5-12

ATP Finals 2020: Der gesamte Spielplan im Einzel

In der Parallelgruppe hat Dominic Thiem sich bereits für das Halbfinale qualifiziert. Nach seinem Auftaktsieg gegen Stefanos Tsitsipas setzte er sich am Dienstag nach starker Leistung auch gegen Rafael Nadal durch.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis So., 15. November 15 Uhr Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas 7:6. 4:6, 6:3 So., 15. November 21 Uhr Rafael Nadal Andrei Rublev 6:3, 6:4 Mo,, 16. November 15 Uhr Diego Schwartzmann Novak Djokovic 3:6, 2:6 Mo,, 16. November 21 Uhr Daniil Medvedev Alexander Zverev 6:3, 6:4 Di., 17. November 15 Uhr Rafael Nadal Dominic Thiem 6:7, 6:7 Di., 17. November 21 Uhr Stefanos Tsitsipas Andrei Rublev 6:1, 4:6, 7:6 Mi., 18. November 15 Uhr Alexander Zverev Diego Schwartzmann Mi., 18. November 21 Uhr Novak Djokovic Daniil Medvedev Do., 19. November 15 Uhr tbd tbd Do., 19. November 21 Uhr tbd tbd Fr., 20. November 15 Uhr tbd tbd Fr., 20. November 21 Uhr tbd tbd Sa., 21. November (Halbfinale) 15 Uhr Sieger Gruppe Tokio 1970 Zweiter Gruppe London 2020 Sa., 21. November (Halbfinale) 21 Uhr Zweiter Gruppe Tokio 1970 Sieger Gruppe London 2020 So., 22 November (Finale) 19 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

ATP Finals: Zeitplan, Ort, Datum

Die ATP Finals werden in der Londoner O2-Arena ausgetragen und begannen am 15. November. Nach der Gruppenphase geht es am 21. November mit dem Halbfinale weiter, einen Tag später fällt die Entscheidung über den Turniersieg.