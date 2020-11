In seinem zweiten Match bei den ATP-Finals kämpft Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann schon um seine letzte Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann heute im Liveticker - Vor Beginn

Für beide Kontrahenten ist die Ausgangslage nach den beiden Auftaktniederlagen klar: Siegen oder fliegen. Nur bei einem Sieg dürfen sich Zverev und Schwartzmann noch Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen.

Das Duell in der Gruppe in der Gruppe Tokio 1970 ist das erste Match am vierten Spieltag der ATP-Finals. Für ca. 15 Uhr ist die Partie angesetzt.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann.

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werden die ATP-Finals nicht gezeigt. Stattdessen überträgt Sky alle Matches live. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender die Übertragungen im Livestream sowohl über Sky Go als auch über SkyTicket an.

Außerdem hat die Streamingplattform TennisTV Livestreams zu den ATP Finals im Angebot. Diese sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

ATP Finals: Die aktuelle Tabelle in der Gruppe Tokio 1970