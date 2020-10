French Open: 3. Runde mit Altmaier, Siegemund und Djokovic heute live im TV und Livestream

In der 3. Runde der French Open sind heute sowohl zwei Deutsche als auch Superstar Novak Djokovic im Einsatz. Wo Ihr die Spiele in Roland Garros live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

French Open, 3. Runde: Diese Spiele stehen heute bei den Herren an

Abgeschlossen wird der Tag bei den Herren vom Weltranglistenersten Djokovic, der auf den Koluimbianer Galan trifft. Altmaier, erstmals bei den French Open dabei und direkt in Runde drei, steht gegen Berrettini vor einer ganz hohen Hürde.

Datum Uhrzeit (geplant) Spieler 1 Spieler 2 3. Oktober 11 Uhr K. Anderson A. Rublev (13) 3. Oktober 11 Uhr D. Altmaier M. Berrettini (7) 3. Oktober 11 Uhr R. Bautista Agut (10) P. Carreno Busta (17) 3. Oktober 12.15 Uhr M. Fucsovics T. Monteiro 3. Oktober 13 Uhr A. Bedene S. Tsitsipas (5) 3. Oktober 13.35 Uhr C. Garin (20) K. Khachanov (15) 3. Oktober 14.15 Uhr R. Carballes Baena G. Dimitrov (18) 3. Oktober 15.30 Uhr N. Djokovic (1) D. Galan

French Open, 3. Runde: Diese Spiele stehen heute bei den Damen an

Siegemund musste ihr Doppel an der Seite der Russin Wera Swonarewa am Freitag abbrechen. Der genaue Grund für die Aufgabe wurde zunächst nicht ersichtlich. Somit ist offen, in welchem Zustand die 32-Jährige zu ihrem Einzelmatch gegen die Kroatin Martic antreten kann.

Datum Uhrzeit (geplant) Spielerin 1 Spielerin 2 3. Oktober 12.20 Uhr A. Sabalenka (8) O. Jabeur (30) 3. Oktober 13 Uhr I. Bara S. Kenin (4) 3. Oktober 13 Uhr C. Burel S. Zhang 3. Oktober 14.15 Uhr F. Ferro P. Tig 3. Oktober 14.15 Uhr P. Martic (13) L. Siegemund 3. Oktober 15 Uhr P. Kvitova (7) L. Fernandez 3. Oktober 16.15 Uhr P. Gibert J. Ostapenko 3. Oktober 16.15 Uhr D. Collins G. Muguruza (11)

French Open: Die 3. Runde heute live im TV und Livestream

Die French Open könnt Ihr live auf Eurosport sehen. Dort steht Euch neben der TV-Übertragung auf Eurosport 1 und 2 auch ein kostenpflichtiger Livestream im Eurosport-Player zur Verfügung.

Dank einer Kooperation gibt werden die French Open zudem auf DAZN gezeigt. Mit dem dortigen Eurosport-Channel habt Ihr Zugriff auf alle Übertragungen des Sportsenders.

French Open: Siegemund und Altmaier heute im Liveticker

Ausgewählte Spiele könnt Ihr zudem im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben den deutschen Partien stehen dort im weiteren Turnierverlauf auch Topspiele parat.

Bei den Männern standen die Chancen selten besser, Sandplatz-Dominator Nadal zu schlagen. Die Vorbereitung verlief nicht optimal, zudem kommen die Bedingungen im Herbst seinem Spiel nicht entgegen.