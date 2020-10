French Open, Tag 6: Thiem ohne Satzverlust im Achtelfinale - Wawrinka scheitert

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat als erster Spieler aus dem engsten Favoritenkreis das Achtelfinale von Roland Garros erreicht. Der an Position drei gesetzte Österreicher bezwang in der dritten Runde den zuletzt formstarken Norweger Casper Ruud 6:4, 6:3, 6:1 und ist noch immer ohne Satzverlust. Jetzt im Liveticker: Zverev gegen Cecchinato.

In den vergangenen beiden Jahren war Thiem bei den French Open jeweils erst im Endspiel an Rekordsieger Rafael Nadal gescheitert. Thiem gehört neben dem zwölfmaligen Paris-Sieger Nadal (Spanien) und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) zu den absoluten Topfavoriten in Paris.

Im Achtelfinale trifft der 27-Jährige überraschend auf den 20 Jahre alten Franzosen Hugo Gaston, der den Schweizer 2015-Sieger Stan Wawrinka in fünf Sätzen besiegte. Nadal gewann ebenfalls souverän in drei Sätzen.

Bei den Damen marschiert die an Nummer eins gesetzte Rumänin Simona Halep weiter. Der US-Amerikanerin Amanda Anisimova ließ die 29-Jährige beim 6:0, 6:1 in der 3. Runde nicht den Hauch einer Chance. Halep trifft nun auf die Polin Iga Swiatek, wie Anisimova erst 19 Jahre alt.

French Open: Die wichtigsten Ergebnisse des Tages