Tennis - Australian Open 2020: Preisgeld und Prämien

Die Australian Open sind zurzeit voll im Gange. SPOX verrät Euch, wie viel Preisgelder die jeweiligen Teilnehmer beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit nach Hause nehmen können.

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen Australian Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeldern ausgeschüttet.

Alexander Zverev kündigte nach seinem Auftaktsieg an, für jeden seiner Siege bei dem Turnier 10.000 Australische Dollar (ca. 6200 Euro) an die Opfer der Buschbrände in Australien spenden zu wollen.

Hier eine Übersicht am Preisgeld für die Einzelspieler:

Runde Preisgeld Qualifikation 20.000 Australian Dollar (12.500 Euro) 1. Runde 90.000 Australian Dollar (56.000 Euro) 2. Runde 128.000 Australian Dollar (80.000 Euro) 3. Runde 180.000 Australian Dollar (112.000 Euro) 4. Runde 300.000 Australian Dollar (186.000 Euro) Viertelfinale 525.000 Australian Dollar (325.000 Euro) Halbfinale 1.040.000 Australian Dollar (868.000 Euro) Finalist 2.065.000 Australian Dollar (1.280.000 Euro) Gewinner 4.120.000 Australian Dollar (2.555.000 Euro)

Australian Open im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Australian Open 2020: Zeitplan

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft seit dem 20. Januar. Enden wird das Turnier mit dem Finale der Herren am 2. Februar.

Datum Runde 20. Januar bis 21. Januar 1. Runde 22. Januar bis 23. Januar 2. Runde 24. Januar bis 25. Januar 3. Runde 26. Januar bis 27. Januar 4. Runde 28. Januar bis 29. Januar Viertelfinals 30. Januar bis 31. Januar Halbfinals 1. Februar Damen-Finale 2. Februar Herren-Finale

Die Sieger der vergangenen fünf Jahre bei den Australian Open

In den letzten fünf Jahren war Novak Djokovic bei den Australian Open dreimal erfolgreich. Roger Federer siegte in diesem Zeitraum zweifach.