Tennis, Davis Cup: Das Finale 2019 live auf DAZN sehen

In dieser Woche findet das Finalturnier im Davis Cup statt. Hier bekommt Ihr Infos über das Teilnehmerfeld des prestigeträchtigen Mannschaftsturniers, die Gruppen sowie die Übertragung im TV und Livestream.

Davis Cup 2019: Wo und wann findet das Finalturnier statt?

Das Finale des Davis Cups wird in diesem Jahr in Spaniens Hauptstadt Madrid ausgetragen. In der Caja Magica gibt es drei Spielstätten - das Estadio Manolo Santana, das Estadio Arantxa Sanchez und das Estadio 3 - wo es zwischen dem 18. Und 24. November zur Sache geht.

Davis Cup 2019: Das Finalturnier im Livestream auf DAZN

Das gesamte Turnier könnt Ihr live auf DAZN verfolgen, täglich gibt es dort Konferenzen zu sehen. Die Ausstrahlungstermine für die Halbfinal- und Finalbegegnungen werden noch festgelegt, hier sind die bisher bekannten Übertragungszeiten:

Mo., 18. November, 18 Uhr: Tag 1 - Konferenz

Di., 19. November, 11 Uhr: Tag 2 - Konferenz

Mi., 20. November, 11 Uhr: Tag 3 - Konferenz

Do., 21. November, 11 Uhr: Tag 4 - Konferenz

Fr., 22. November, 11 Uhr: Viertelfinale - Konferenz

Neben dem Davis Cup hat DAZN noch mehr Tennis im Programm, unter anderem überträgt der Streamingdienst auch die US Open, Australian Open und French Open.

Modus des Davis Cups 2019

18 Nationen nehmen dieses Jahr am prestigeträchtigsten Mannschaftswettbewerb im Herrentennis teil. In der Gruppenphase werden sie zunächst in zwei Einzeln und einem Doppel um das Erreichen des Viertelfinals kämpfen, dort geht es dann für die sechs Gruppensieger und die zwei besten Zweitplatzierten im K.o.-Modus weiter.

Davis Cup 2019, Gruppen: Diese Teams nehmen am Finale teil

Qualifiziert haben sich die vier Halbfinalisten des vergangenen Jahres, zwei Wildcards, sowie zwölf weitere Länder, die sich ihr Ticket bei einem Turnier im Februar lösten. Diese Gruppenkonstellationen sind dadurch entstanden:

Gruppe Team 2 Team 2 Team 3 A Frankreich Serbien Japan B Kroatien Spanien Russland C Argentinien Deutschland Chile D Belgien Australien Kolumbien E Großbritannien Kasachstan Niederlande F USA Italien Kanada

Davis Cup 2019: Das ist die deutsche Mannschaft

Alexander Zverev nimmt aufgrund des späten Termins nicht am Davis Cup teil, Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber werden jedoch antreten. Das ist das deutsche Team:

Jan-Lennard Struff

Philipp Kohlschreiber

Dominik Koepfer

Kevin Krawietz

Andreas Mies

