ATP Finals: Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals trifft Alexander Zverev auf Daniil Medvedev. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alexander Zverev will in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die ATP Finals gewinnen. Um sich sicher für das Halbfinale der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, muss der Hamburger heute den Russen Daniil Medvedev schlagen.

ATP Finals 2019: So seht Ihr Zverev gegen Medvedev im TV und Livestream

Eine Übertragung der ATP Finals im Free-TV findet nicht statt. Wer sich die Partien des Jahresabschlussturniers der Herren ansehen will, kann das nur beim Pay-TV-Sender Sky tun.

Um 21 Uhr zeigt Sky am heutigen Freitagabend die Begegnung zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev live aus der O2-Arena in London. Das Spiel ist auf dem Kanal Sky Sport 1 HD zu sehen.

Zusätzlich zur Übertragung im Fernsehen zeigt Sky das Spiel auch in seinem Streamingdienst Sky Go. Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr aber ein Abonnement bei dem Sender.

Zverev gegen Medvedev: Das Spiel im SPOX-Liveticker

Solltet Ihr über kein Sky-Abo verfügen, könnt Ihr das Spiel auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Somit verpasst Ihr nicht die Entscheidung ums Weiterkommen bei den ATP Finals in London.

ATP Finals in London: Weltranglistenpunkte und Preisgelder

Neben dem inoffiziellen Weltmeistertitel können sich die Spieler in London auch eine Menge an Punkten für die Weltrangliste sammeln. Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es 200 Punkte, für einen Sieg im Halbfinale 400 Punkte und für den Finalsieg gibt es gleich 500 Punkte für das Ranking. Zusätzlich gibt es für die ATP Finals in diesem Jahr folgende Preisgelder:

215.000 US-Dollar für die Teilnahme

215.000 US-Dollar pro Sieg in der Gruppenphase

657.000 US-Dollar für einen Finaleinzug

1,354 Millionen US-Dollar für einen Finalsieg

© getty

ATP Finals: Aktueller Gruppenstand

Mit einem Sieg gegen Daniil Medvedev wäre Alexander Zverev für das Halbfinale der ATP-Finals qualifiziert und würde auf den Österreicher Dominic Thiem treffen. Sollte Stefanos Tsitsipas im früheren Spiel Rafael Nadal bezwingen, würde dem Deutschen auch ein Satzgewinn zum Weiterkommen reichen.

Platz Spieler Nation Siege Sätze Games 1. Stefanos Tsitsipas Griechenland 2-0 4-0 25-15 2. Alexander Zverev Deutschland 1-1 2-2 17-18 3. Rafael Nadal Spanien 1-1 2-3 25-28 4. Daniil Medvedev Russland 0-2 1-4 26-32

ATP Finals: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Im vergangenen Jahr gewann Alexander Zverev als erster Deutscher seit Boris Becker 1995 die ATP Finals.