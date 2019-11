ATP Finals 2019: Wann spielt Alexander Zverev heute?

Für Alexander Zverev steht nach dem Auftaktsieg gegen Rafael Nadal heute das zweite Match bei den ATP Finals 2019 an. Wir verraten Euch, wann und gegen wen der Deutsche auf dem Platz steht.

In diesem Jahr finden die ATP Finals zum letzten Mal in der Londoner O2-Arena statt. Ab 2021 ist Turin Gastgeber des Turniers.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Alexander Zverev bei den ATP Finals: Wann spielt der Deutsche heute?

Alexander Zverev ist heute in der Night Session aktiv. Sein Match gegen den zum Auftakt ebenfalls siegreichen Stefanos Tsitsipas ist für 21 Uhr angesetzt. Der Sieger kann den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

Um 15 stehen sich bereits Rafael Nadal und Daniil Medwedew gegenüber, die beide dringend einen Sieg fürs Weiterkommen benötigen.

Folgende Matches stehen heute an:

15 Uhr: Rafael Nadal - Daniil Medwedew

Rafael Nadal - Daniil Medwedew 21 Uhr: Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas

ATP Finals mit Alexander Zverev heute live im im TV und Livestream

Die zweite Partie von Sascha Zverev bei den ATP Finals könnt Ihr in Deutschland ausschließlich bei Sky sehen. Ab 21 Uhr ist der Streaming-Dienst auf Sky Sport 1 HD live auf Sendung, als Kommentatoren sind Stefan Hempel und Marcel Meinert im Einsatz, die vom langjährigen Davis-Cup-Kapitän Patrick Kühnen unterstützt werden.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Match auch im Livestream via Sky Go an, allerdings braucht Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

Die meisten Turniersiege bei ATP Masters 1000: Nole und Rafa in eigener Liga © getty 1/16 Novak Djokovic triumphiert zum 5. Mal beim Masters in Paris und insgesamt zum 34. Mal bei einem Turnier der 1000er Kategorie und verkürzt den Rückstand auf Rafael Nadal. Hier ist die Ewige Rangliste in dieser Kategorie. © getty 2/16 Platz 13: Thomas Muster (Österreich), 8 Masters-Siege. © getty 3/16 Platz 13: Mats Wilander (Schweden), 8 Masters-Siege. © getty 4/16 Platz 13: Stefan Edberg (Schweden), 8 Masters-Siege. © getty 5/16 Platz 12: Rod Laver (Australien), 9 Masters-Siege. © getty 6/16 Platz 11: Pete Sampras (USA), 11 Masters-Siege. © getty 7/16 Platz 10: Boris Becker (Deutschland), 13 Masters-Siege. © getty 8/16 Platz 9: Andy Murray (Schottland), 14 Masters-Siege. © getty 9/16 Platz 8: Björn Borg (Schweden), 15 Masters-Siege. © getty 10/16 Platz 6: Jimmy Connors (USA), 17 Masters-Siege. © getty 11/16 Platz 6: Andre Agassi (USA), 17 Masters-Siege. © getty 12/16 Platz 5: John McEnroe (USA), 19 Masters-Siege. © getty 13/16 Platz 4: Ivan Lendl (Tschechien), 22 Masters-Siege. © getty 14/16 Platz 3: Roger Federer (Schweiz), 28 Masters-Siege. © getty 15/16 Platz 2: Novak Djokovic (Serbien), 34 Masters-Siege. © getty 16/16 Platz 1: Rafael Nadal (Spanien), 35 Masters-Siege.

ATP Finals mit Alexander Zverev im LIVE-Ticker

Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Match zudem im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr keinen Ballwechsel.

Zverev bei den ATP Finals: "Es kann so einfach sein"

Alexander Zverev scheint am Ort seines größten Triumphs wieder zur Höchstform aufzulaufen. Am Montag ließ der Deutsche Rafael Nadal keine Chance und schickte ihn innerhalb von eineinhalb Stunden mit 6:2, 6:4 vom Platz. "Ich bin einfach glücklich, auch außerhalb des Platzes", erklärte der 22-Jährige im Anschluss bei Sky: "Es kann so einfach sein."

"Ich bin immer ein Rhythmus-Spieler", analysierte der gebürtige Hamburger selbst: "Wenn ich den Rhythmus habe, kann ich bei jedem Gegner mithalten, kann ich jeden überpowern." Vor allem in London fällt ihm das augenscheinlich besonders leicht. "Wenn ich dieses aggressive Tennis spiele, habe ich jetzt alle großen Drei auf diesem Court geschlagen."

ATP Finals: Die Sieger in London

Mit einem Finalsieg gegen Novak Djokovic krönte sich Alexander Zverev im vergangenen Jahr als erster Deutscher zum ATP-Finals-Champion - gleichzeitig der größte Triumph seiner jungen Karriere.