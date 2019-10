WTA-Finals in Shenzhen: Tag 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Auftaktmatches sind die Damen aus der Roten Gruppe bei den WTA-Finals in Shenzhen erneut gefordert. Alle Infos zu den Matches von Ashleigh Barty, Naomi Osako und Co. am dritten Tag der Gruppenphase findet Ihr hier.

Acht Spielerinnen kämpfen bei den WTA-Finals um den Titel der besten Tennisspielerin des Jahres 2019. Dazu wurden die Damen in zwei Gruppen unterteilt: die rote und die violette.

WTA-Finals: Zeitplan an Tag 3

Am dritten Tag der Gruppenphase ist die Rote Gruppe wieder gefordert. So trifft zunächst die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die ihr Auftaktmatch gegen Belinda Bencic gewonnen hat, auf Naomi Osaka.

Die Japanerin hat bislang ebenfalls einen Sieg auf dem Konto. Die Gewinnerin dieses Matches kann also wohl schon für das Halbfinale planen.

Im zweiten Match stehen sich die beiden Verliererinnen des ersten Spieltags gegenüber. Eine Niederlage würde sowohl für Petra Kvitova als auch auch für Belinda Bencic das Aus in der Gruppenphase bedeuten.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 9.30 Uhr Ashleigh Barty (1) Naomi Osaka (3) im Anschluss (ca. 11 Uhr) Petra Kvitova (6) Belinda Bencic (7)

© getty

WTA-Finals heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der WTA-Finals in China könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streaming-Dienst überträgt das komplette Turnier aus Shenzhen live.

Ab 9 Uhr beginnt die Übertragung auf der Plattform. Dann begrüßen Sie die beiden Kommentatoren Elmar Paulke und Oliver Faßnacht.

Tennis: WTA-Finals im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX liefert zu allen Matches der WTA-Finals einen Liveticker.

WTA-Finals in Shenzhen: Die Teilnehmerinnen im Überblick