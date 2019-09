US Open: Daniil Medvedev nach Sieg über Grigor Dimitrov im Finale

Der Russe Daniil Medvedev hat bei den US Open sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht. Der 23-Jährige besiegte am Freitagabend im Halbfinale den Bulgaren Grigor Dimitrov 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 und kämpft am Sonntag (22 Uhr) gegen French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) oder den Italiener Matteo Berrettini (das Halbfinale jetzt im LIVETICKER) um den Titel.

"Das klingt nicht schlecht", sagte Medvedev über seinen Finaleinzug: "Ich bin einfach nur glücklich, im Endspiel zu sein." Er ist der jüngste Spieler seit dem heutigen Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) im Jahr 2010, der im Finale von New York steht.

Medvedev hatte bereits die US-Open-Generalprobe in Cincinnati/Ohio gewonnen und ist seit zwölf Matches ungeschlagen, seine 50 Siege in diesem Jahr sind Bestwert auf der ATP-Tour.

Dimitrov zunächst der bessere Spieler

In einer hart umkämpften und engen Partie war Dimitrov der aggressivere und zunächst auch bessere Spieler. Im Viertelfinale hatte er Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) in fünf Sätzen ausgeschaltet, gegen Medvedev schwächelte er aber dann in den entscheidenden Momenten.

Im ersten Satz vergab er bei 6:5 einen Satzball, auch am Ende des zweiten Durchgangs war der Russe bei seinem Break zum Satzgewinn nervenstärker. Im dritten Satz nahm ihm Medvedev zum 3:1 den Aufschlag erneut ab, nach 2:38 Stunden beendete der Moskauer die Partie mit seinem dritten Matchball.

Medvedev seit 2005 erster Russe in Grand-Slam-Finale

Medvedev ist der erste Russe in einem Grand-Slam-Finale seit Marat Safin bei den Australian Open 2005. Auch bei den US Open war der zweimalige Major-Sieger Safin der zuvor letzte russische Finalist (2000).

Der frühere ATP-Champion Dimitrov war hingegen als Weltranglisten-78. der am schlechtesten klassierte Spieler in einem Grand-Slam-Halbfinale seit Rainer Schüttler, der 2008 in Wimbledon als Nummer 94 der Welt in die Runde der besten Vier eingezogen war.