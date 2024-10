Schach WM 2024: Datum, Termin, Ort, Zeitplan, Spieler, Magnus Carlsen, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Schach WM 2024: Datum, Termin, Ort, Zeitplan, Spieler, Magnus Carlsen, Modus

Die Weltmeisterschaft im Schach nimmt auch in diesem Jahr mehr als drei Wochen in Anspruch. Am 25. November 2024 geht der Wettkampf in Singapur auf der Insel Sentosa los, am 13. Dezember 2024 endet er mit einem neuen oder alten Weltmeister.

Der Chinese Ding Liren geht als amtierender Weltmeister ins Rennen, nachdem der fünffache Weltmeister Magnus Carlsen sich 2022 vom Wettbewerb zurückgezogen hatte. Liren trifft in 14 Normalpartien auf den Herausforderer aus Indien, Dommaraju Gukesh. Pro Sieg (Schachmatt oder Aufgabe des Gegners) bekommt man einen Punkt, ein Unentschieden gibt beiden Spielern jeweils einen halben Punkt.

Für die ersten 40 Züge haben die beiden Finalisten 120 Minuten Zeit, daraufhin geht es weiter mit 60 Minuten für die nächsten 20 Züge und 15 Minuten Zeit für den Rest der Partie, 30 Sekunden werden ab dem 61. Zug gutgeschrieben.

Mit nur 18 Jahren ist Gukesh der jüngste WM-Herausforderer, den es im Schach je gegeben hat. Er gewann das für die Herausforderer-Position benötigte Kandidatenturnier mit einem halben Punkt Vorsprung auf die US-Amerikaner Hikaru Nakamura und Fabiano Caruano sowie den Russen Ian Nepomniatchi.

Schach WM 2024: Das Ergebnis beim Kandidatenturnier