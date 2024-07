"Sehr emotional für mich": Jonas Vingegaard gewinnt packende Bergetappe bei der Tour de France vor Tadej Pogacar

Gut 30 km vor dem Ziel hatte Pogacar am Puy Mary Pas de Peyrol eine mächtige Attacke lanciert und die Gruppe der absoluten Spitzenfahrer pulverisiert. Vingegaard aber, der nach seiner schweren Sturzverletzung im Frühjahr immer besser in Form kommt, nahm auf den anschließenden kleineren Anstiegen die Verfolgung auf und schloss zu Pogacar auf, ehe sich die beiden Topfavoriten gemeinsam in Richtung Ziel kämpften.

Im Anschluss an den Ruhetag am Montag und die lockere Spazierfahrt tags zuvor hatten die Fahrer zu Beginn der 211 km langen Etappe sichtlich genug von der Entspannung. "Wir hatten quasi zwei Ruhetage am Stück, jeder wird gute Beine haben", hatte Roglic vor Beginn festgestellt und einen harten Kampf um die Plätze in der Spitzengruppe vorhergesagt.

Dieser entbrannte dann auch unmittelbar nach dem Start in Evaux-les-Bains. Für den belgischen Starfahrer Wout van Aert endete er allerdings ebenso erfolglos wie für den deutschen Allrounder Georg Zimmermann. Lange verhinderte das Peloton die Fluchtversuche und blieb auf seiner Fahrt auf durchgehend welligem Terrain zusammen.