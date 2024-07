Biniam Girmay siegt und schreibt Tour-Geschichte

Der 24-Jährige vom Team Intermarche-Wanty siegte am Montag auf der mit 230,8 km längsten Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

"Es ist ein Sieg für alle Afrikaner, es ist so wichtig. Ich bin so froh", sagte Girmay, der sich in einem packenden Finish vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Belgier Arnaud De Lie durchsetzte: "Das ist aber auch ein großer Sieg für unser Team. Das ist unser Moment, das ist unsere Zeit gewesen."