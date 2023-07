Bei der Tour de France steht heute die 9. Etappe an. Wo Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Weiter geht die Rundfahrt, nur noch eine Etappe steht vor dem morgigen Ruhetag an. Heute wartet ein besonderer Leckerbissen auf Radsport-Fans: der finale Anstieg auf den Puy de Dôme, den bekanntesten Vulkan in der Auvergne. Insgesamt sind von St-Leonard-de-Noblat bis zum Puy de Dôme rund 184 Kilometer zu absolvieren.

Das Gelbe Trikot trägt auch nach der 8. Etappe noch Jonas Vingegaard vor Tadej Pogacar und Jai Hindley.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo läuft das Ganze im Free-TV und Livestream? Das verrät dieser Artikel!

Tour de France 2023: Wo läuft die 9. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Wie bei sämtlichen Etappen habt Ihr auch heute die Auswahl zwischen zwei Sendern im Free-TV: Eurosport 1 und ARD.

In der ARD geht es den ganzen Tag um Sport, allerdings zeigt der öffentlich-rechtliche Sender auch Die Finals aus Berlin. Er schaltet dreimal zwischendurch nach Frankreich, um Updates zur Tour zu geben, und zwar um 14.10 Uhr, 16.45 Uhr und schließlich um 17.35 Uhr zum Finale der Etappe. Im Livestream auf sportschau.de läuft hingegen das Rennen in voller Länge.

Eurosport ist zehn Minuten nach Rennbeginn am Start, also um 13.40 Uhr. Ab dann könnt Ihr die gesamte Etappe live und in Farbe sehen. Auch hier gibt es einen Livestream, der allerdings kostet. Entweder via discovery+ oder via DAZN.

Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World habt Ihr zudem Zugriff auf zahlreiche weitere Sportevents. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

© getty

Tour de France 2023, Übertragung: 9. Etappe heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die 9. Etappe der Tour de France auch bei uns im Liveticker verfolgen. Damit verpasst Ihr keine Entwicklungen.

Hier geht es zum Liveticker der 9. Etappe.

© getty Jonas Vingegaard übernahm nach der 6. Etappe das Gelbe Trikot.

Tour de France 2023, 9. Etappe heute live im Free-TV und Livestream: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 9

9 Datum: 9. Juli 2023

9. Juli 2023 Start: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Strecke: St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome

St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome Etappenlänge: 184 km

184 km Übertragung im TV: Eurosport 1, ARD

Übertragung im Livestream: discovery+, DAZN , sportschau.de, ARD-Mediathek

, Übertragung im Liveticker: SPOX

