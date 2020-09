Tour de France: 13. Etappe heute live im TV und Livestream

Einen Tag nach der längsten Etappe bei der diesjährigen Tour de France gibt es für die Fahrer keine Verschnaufpause. Auch der heutige Freitag hat es wieder in sich. Hier gibt es alle Informationen zur 13. Etappe sowie zur Übertragung heute live im TV und Livestream.

Tour de France, 13. Etappe: Uhrzeit, Strecke

Wie tags zuvor erfolgt am Freitag der Startschuss der 13. Etappe der Tour de France um 11.50 Uhr in Chatel-Guyon. Gut 15 Minuten später wird das Rennen offiziell freigegeben.

Die Fahrer werden gut 5,5 Stunden im Sattel sitzen. Die Ankunft des Siegers in Puy Mary wird zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr erwartet.

Die Tour de France ist im Zentralmassiv angekommen. Entsprechend bergig geht es auf der 13. Etappe zur Sache. Sechs Bergwertungen stehen an und am Ende wird es noch einmal heftig. Hinauf nach Puy Mary Cantal müssen auf den letzten zwei Kilometern 15 Prozent Steigung überwunden werden.

Tour de France: Vorschau zur 13. Etappe

Am 13. Teilstück könnte es wieder Änderungen im Gesamtklassement geben. Die sechs Bergwertungen inklusive Bergankunft bieten jede Menge Möglichkeiten für eine Attacke. Am vorletzten Anstieg am Col de Neronne werden zudem Bonussekunden verteilt.

Interessant dürfte die Etappe auch für die Fahrer mit Ambitionen auf das Bergtrikot sein. Maximal 36 Punkte kann man an diesem Tag sammeln. Der aktuell Führende in der Wertung Benoit Cosnefroy hat derzeit genau diese Punktzahl auf dem Konto.

Tour de France: Die 13. Etappe heute im TV und Livestream sehen

Die Tour ist im Free-TV bei der ARD und bei Eurosport zu sehen. Die ARD splittet die Übertragung jedoch auf. Zunächst zeigt ONE die ersten vier Stunden der Etappe. Ab 16 Uhr wechselt der öffentlich-rechtliche Sender dann zur ARD. Die komplette Berichterstattung könnt Ihr auch im Livestream unter Sportschau.de sehen.

Mit folgenden Personal begleitet die ARD die Übertragung:

Moderator: Michael Antwerpes

Michael Antwerpes Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Fabian Wegmann

Bei Eurosport begleitet Euch ab 11.45 Uhr Uhr folgendes Personal durch die Übertragung:

Kommentator: Karsten Migels

Karsten Migels Experten: Jens Voigt, Rolf Aldag

Jens Voigt, Rolf Aldag Hintergrundinformationen: Ron Ringguth und Marc Rohde

Eurosport hat ebenfalls einen Livestream im Eurosport-Channel im Programm. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Erreichbar ist dieser zusätzlich über DAZN. Beim Streaming-Dienst ist sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 durch die Kooperation auf der Plattform abrufbar.

Tour de France: Die 13. Etappe im Liveticker

Wie gewohnt ist SPOX auch immer live bei den Etappen der Tour de France dabei. Wir tickern selbstverständlich die 13. Etappe ebenfalls live.

Tour de France: Die Gesamtwertung vor der 13. Etappe