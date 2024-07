Tour de France: Dylan Groenewegen gewinnt sechste Etappe im Massensprint - Bauhaus mit Frust Vierter

Tour de France: Zeitfahren am Freitag

An der Spitze der Gesamtwertung tat sich am Tag vor der nächsten großen Kraftprobe nichts. Der Slowene Tadej Pogacar verteidigte sein Gelbes Trikot mit weiterhin 45 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Remco Evenepoel erfolgreich. Im knackigen Zeitfahren am Freitag zwischen Nuits-Saint-Georges und Gevrey-Chambertin könnte Evenepoel als Weltmeister in dieser Disziplin Vorteile haben.

Bauhaus fuhr derweil mit einer Menge Frust. Am Vortag war er seiner Meinung nach im Sprint behindert worden, von der Jury dann aber wegen einer Behinderung seinerseits von Platz 16 auf 171 zurückgesetzt worden. "Ich bin sehr enttäuscht, denn ich denke, es wäre mit der beste Sprint gewesen, den ich in meinem Leben hätte fahren können", sagte der 29-Jährige bei Radsport-News.

Im Gegensatz zum quälenden Bummeltempo des Vortags war das Feld am Donnerstag von Beginn an flott unterwegs. Knapp 80 km vor dem Ziel nutze das Visma-Team von Titelverteidiger Jonas Vingegaard heftige Rückenwinde zu einem Angriff auf Pogacar, verschärfte das Tempo und sorgte für einen Bruch im Feld. Pogacar blieb an Vingegaard dran, verlor aber in dieser Phase zeitweise fast alle Helfer um den Kölner Nils Politt. Diverse Topsprinter verpassten ebenfalls den Sprung in die Spitzengruppe, nach rund zehn Kilometer schlossen sich die beiden Felder aber wieder zusammen.

Cavendish allerdings war im Pech: Im denkbar schlechtesten Moment hatte er einen Defekt und in der schnellen Phase auf einmal anderthalb Minuten Rückstand. Schimpfend mühte sich der streitbare Brite, der zweimal sein Rad wechseln musste, hinter dem Feld mit seinen Helfern ab, aber auch "Cav" gelangte rechtzeitig zur entscheidenden Phase zurück ins Peloton.