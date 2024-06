Der Tour-Zweite von 2016 setzte sich nach anspruchsvollen 206 km zwischen Florenz und Rimini bei Temperaturen jenseits der 35 Grad vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek (Niederlande) durch, damit sicherte sich der 33-jährige Bardet das erste Gelbe Trikot der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Dritter wurde der Belgier Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step).

Die Tour wurde erstmals in Italien gestartet, das wichtigste Rennen der Welt wird am 21. Juli in Nizza enden.