Bei der Tour de France steht heute die 5. Etappe an. Hier erfahrt Ihr, wo das Rennen live im Free-TV und Livestream läuft.

Jasper Philipsen holte sich in der gestrigen 4. Etappe den zweiten Etappensieg in Folge bei der diesjährigen Tour de France, die Gesamtwertung führt jedoch weiterhin der Brite Adam Yates an. Am heutigen Mittwoch, den 5. Juli, kann der Mann im Gelben Trikot seine Führung verteidigen, wenn die 5. Etappe ansteht.

Um 13.05 Uhr geht es im französischen Pau los, die Bergetappe in den Pyrenäen wird nach rund 165 Kilometern in Laruns beendet. Auf dem Weg zum Ziel gilt es drei Bergwertungen, einen Zwischensprint und einen Bonussprint zu absolvieren.

© getty Jasper Philipsen gewann die 3. und die 4. Etappe.

Tour de France 2023: Wo läuft die 5. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Wer die 5. Etappe der Tour de France live verfolgen möchte, hat auch heute zwei Free-TV-Optionen. Zum einen überträgt Eurosport 1 das Geschehen auf dem Asphalt ab 12.45 Uhr live bis zum Schluss mit. Zum anderen kümmert sich auch die ARD um die Übertragung, fängt jedoch erst um 14.10 Uhr an.

Wem das noch nicht genug ist, kann auch auf die Livestreams der beiden Anbieter zugreifen. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die Eurosport-Streams bei discovery+ und DAZN mit Kosten verbunden sind, während für den Zugriff auf den ARD-Livestream bei sportschau.de keine Zahlungen verlangt werden.

DAZN stellt seinen Kundinnen und Kunden grundsätzlich drei Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Davon haben jedoch nur das Unlimited- und das World-Paket Radsport im Repertoire.

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn die Radprofis den fünften Abschnitt der Tour bestreiten. In Form eines Livetickers beschreiben wir das Renngeschehen ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker der 5. Etappe.

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 5

5 Datum: 5. Juli 2023

5. Juli 2023 Start: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Strecke: Pau - Laruns

Pau - Laruns Etappenlänge: 165 km

165 km Übertragung im TV: Eurosport 1, ARD

Übertragung im Livestream: discovery+, DAZN , sportschau.de, ARD-Mediathek

, Übertragung im Liveticker: SPOX

