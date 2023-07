Bei der Tour de France 2023 geht es heute mit der 16. Etappe weiter. Doch wo läuft die Frankreich-Rundfahrt live im Free-TV und im Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Nach dem gestrigen Ruhetag, wird es heute für die Radprofis bei der Tour de France 2023 so richtig ernst: Bei der 16. Etappe der Frankreich-Rundfahrt steht das Einzelzeitfahren an.

Das 22,4 Kilometer lange Einzelzeitfahren am heutigen Montag startet im Passy. Das Ziel liegt für die Radprofis in Combloux. Das Gelbe Trikot trägt weiterhin der Däne Jonas Vingegaard. Hinter ihm liegen Tadej Pogacar und Carlos Rodriguez in der Gesamtwertung. Das heutige Einzelzeitfahren könnte den Stand in der Gesamtwertung jedoch ordentlich durcheinanderwirbeln.

Tour de France 2023: Wo läuft die 16. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Das heutige Einzelzeitfahren bei der Tour de France könnt Ihr live und vollumfänglich im Free-TV verfolgen. Zum einen seht Ihr auf Eurosport 1 die 16. Etappe der Frankreich-Rundfahrt ab 12.45 Uhr. Die ARD zeigt das Einzelzeitfahren zudem ab 14.10 Uhr im Free-TV.

Die ARD überträgt die heutige Tour-Etappe darüber hinaus im kostenlosen Livestream. Den Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Mit einem Abo bei discovery+ könnt Ihr alternativ den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport sehen.

Zu guter Letzt überträgt DAZN am heutigen Dienstag die 16. Etappe der Tour de France im Livestream. Auf DAZN könnt Ihr die Übertragung von Eurosport live erleben. Die Inhalte von Eurosport 1 und Eurosport 2 seht Ihr mit Abo-Paketen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World. DAZN überträgt neben der Tour de France auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 16

16 Datum: 18. Juli 2023

18. Juli 2023 Uhrzeit: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Strecke: Passy - Combloux (Einzelzeitfahren)

Passy - Combloux (Einzelzeitfahren) Streckenlänge: 22,4 km

22,4 km Übertragung im TV: Eurosport 1, ARD

Übertragung im Livestream: discovery+ , DAZN , sportschau.de

, , Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Greift Tadej Pogacar heute nach dem Gelben Trikot?

Die 16. Etappe der Tour de France könnt Ihr am heutigen Tag bei SPOX erleben. Wir halten Euch über alle Geschehnisse des Rennens auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Tour de France 2023: Der Rennkalender