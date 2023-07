Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 9. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Tour de France geht es heute mit der 9. Etappe weiter. Wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bevor sich die Radprofis morgen zum ersten Mal bei der diesjährigen Tour de France ausruhen dürfen, wird am heutigen Sonntag, den 9. Juli, zuerst noch die 9. Etappe bestritten. Diese geht um 13.30 Uhr in der französischen Gemeinde St-Leonard-de-Noblat los und endet rund 184 Kilometer später mit einer Bergankunft am Vulkan Puy de Dome.

Den Sieg bei der gestrigen 8. Etappe sicherte sich der Däne Mark Pedersen, das Gesamtklassement führt jedoch weiterhin Titelverteidiger Jonas Vingegaard an.

© getty Jonas Vingegaard trägt das Gelbe Trikot.

Wer heute bei der 9. Etappe in Frankreich live mit dabei sein möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Anbietern. Im Free-TV sind sowohl Eurosport als auch die ARD für die Übertragung verantwortlich. Wer direkt von Beginn an mit dabei sein möchte, wird bei Eurosport 1 fündig. Während es beim Sportsender um 13.40 Uhr losgeht, steigt die ARD ein wenig später, um 14.10 Uhr, ein.

Die beiden Sender sind auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Eurosport zeigt das Rennen bei discovery+ und DAZN jeweils kostenpflichtig gegen ein Abonnement. Der Zugriff auf sportschau.de ist dagegen kostenlos.

DAZN kommt in Form von drei Abo-Paketen, die unterschiedlich viel kosten und unterschiedliche Sportarten anbieten. Dabei handelt es sich um DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Weiters lässt sich die 9. Etappe auch bei SPOX mitverfolgen. Wir tickern das Geschehen live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker der 9. Etappe.

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 9

9 Datum: 9. Juli 2023

9. Juli 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Strecke: St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome

St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome Streckenlänge: 184 km

184 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+, DAZN , sportschau.de

discovery+, , Liveticker: SPOX

