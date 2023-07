Seit dem 1. Juli gehen die Radprofis bei der Tour de France 2023 an den Start. Doch wann und wo findet die finale Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt statt? SPOX klärt auf.

Aktuell findet mit der Tour de France das wichtigste Radrennen der Welt statt. Die 110. Auflage der Rundfahrt startete am 1. Juli im spanischen Bilbao. Nach 21 Etappen endet für die Radprofis die dreiwöchige Rundfahrt.

SPOX liefert für Euch einen Blick auf das Finale der Tour de France 2023.

Tour de France 2023, Finale: Wann und wo ist die letzte Etappe? - Die Infos im Überblick

Event: Tour de France 2023

Tour de France 2023 Etappe: 21

21 Datum: 23. Juli

23. Juli Start: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Strecke: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees

Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees Etappenlänge: 115 Kilometer

Tour de France 2023, Finale: Wann und wo ist die letzte Etappe?

Die letzte und 21. Etappe der diesjährigen Tour de France geht am Sonntag, den 23. Juli, über die Bühne. Der Start der 115 Kilometer langen Etappe erfolgt in Saint-Quentin-en-Yvelines. Die Tour de France endet traditionell in Paris - und auch in diesem Jahr findet das Finale der Frankreich-Rundfahrt auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées statt. Der Etappenstart ist für 16.30 Uhr angesetzt.

© getty Gewinnt Sprinter Jasper Philipsen auch die 21. Etappe der diesjährigen Tour de France?

Die 115 Kilometer lange Strecke von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris ist wie für Sprinter gemacht. Nur eine Bergwertung der 4. Kategorie gilt es bei der 21. Etappe der Tour France für die Radprofis zu absolvieren. Beim spektakulären Finale der Tour de France dürfte es auch in diesem Jahr auf der Pariser Champs-Élysées zum Massensprint kommen.

Die letzte Etappe der Tour de France gilt als Triumphfahrt für den Träger des Gelben Trikots. Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt üblicherweise vor der finalen Etappe, der Gesamtführende der Tour wird am letzten Tag der Tour de France traditionell nicht mehr angegriffen.

In diesem Jahr liefern sich Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar einen Zweikampf um das Gelbe Trikot. Wer wird das Ziel auf der Champs-Élysées als Gesamtsieger der Tour de France überqueren?

© getty Wer trägt bei der letzten Etappe das Gelbe Trikot?

