Tour de France 2023, Platzierungen, Ergebnisse: Der aktuelle Stand im Gesamtklassement

Die Tour de France 2023 ist in vollem Gange, aber wie sehen die aktuellen Platzierungen aus? Den aktuellen Stand im Gesamtklassement gibt's hier bei SPOX.

Seit Samstag, dem 1. Juli, geht es bei der prestigeträchtigsten Rundfahrt im Radsport wieder zur Sache. Über drei Wochen verteilt absolvieren die Profis 21 Etappen, bis die traditionelle Zieleinfahrt an der Avenue des Champs-Élysées ansteht.

Das Gelbe Trikot hat sich aktuell der Australier Jai Hindley übergestreift, bester Sprinter ist nach wie vor Jasper Philipsen im Grünen Trikot. Die Bergwertung führt Felix Gall aus Österreich an, das weiße Trikot trägt weiterhin Tadej Pogacar. Was genau die Trikots bedeuten? Das könnt Ihr Euch hier durchlesen.

Aber wie ist der Stand im Gesamtklassement? Und wo stehen die Deutschen? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Tour de France 2023, Platzierungen, Ergebnisse, aktueller Stand: Die Top-10 im Gesamtklassement nach der 5. Etappe

Rang Name Zeit 1 Jai Hindley 22:15.12 2 Jonas Vingegaard +0.47 3 Giulio Ciccone +1.03 4 Emanuel Buchmann +1.11 5 Adam Yates +1.34 6 Tadej Pogacar +1.40 7 Simon Yates +1.40 8 Skjelmose Jensen +1.56 9 Carlos Rodriguez Cano +1.56 10 David Gaudu +1.56

Punktewertung:

Rang Name Punkte 1 Jasper Philipsen 150 2 Bryan Coquard 84 3 Victor Lafay 80 4 Mads Pedersen 76 5 Wout Van Aert 75

Bergwertung:

Rang Name Punkte 1 Felix Gall 28 2 Giulio Ciccone 19 3 Jai Hindley 18 4 Neilson Powless 18 5 Daniel Felipe Martinez Poveda 15

Nachwuchswertung:

Rang Name Zeit 1 Tadej Pogacar 22:16:52 2 Skjelmose Jensen +0:16 3 Carlos Rodriguez Cano +0:16

Tour de France 2023: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Tour de France könnt Ihr dieses Jahr vollkommen kostenlos verfolgen. Die ARD und Eurosport übertragen alle Etappen live, der öffentlich-rechtliche Sender steigt dabei aber meistens etwas später für die Schlussphase der Rennen erst ein. Eurosport ist immer von Anfang an am Start.

Beide Sender bieten auch Streams an, und zwar via sportschau.de im Falle der ARD (im Livestream von Beginn an dabei) bzw. discovery+ oder DAZN im Falle von Eurosport. Die Eurosport-Livestreams sind allerdings kostenpflichtig.

Dafür bekommt Ihr beim Streamingdienst noch eine Menge mehr. Was? Das hängt davon ab, ob Ihr DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World bucht. Alle Informationen zu den DAZN-Paketen bekommt Ihr hier.

Tour de France 2023 im Liveticker auf SPOX

Alternative zum Bewegtbild gefällig? Alle Etappen gibt es auch bei uns, und zwar im Liveticker.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

