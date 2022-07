Tour de France 2022, Übertragung: 4. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem Tag Pause geht es bei der Tour de France mit der 4. Etappe weiter. SPOX informiert im Vorfeld darüber, wie sie sich heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Kaum hat die Tour de France 2022 begonnen, ist auch schon wieder Schluss - in Dänemark jedenfalls. In Kopenhagen wurde das wichtigste Straßenrennen im Radsport am vergangenen Freitag mit einer kurzen Strecke eröffnet, an den beiden darauffolgenden Tagen ging es dann von Roskilde nach Nyborg sowie von Vejle nach Sönderborg. Der gestrige Montag diente nun als Ruhe- und Transfertag, Fahrer und Teams sind nach Frankreich gereist.

Dort geht es nun mit der 4. Etappe weiter. Diese beginnt am heutigen Dienstag, den 5. Juli in Dunkerque und führt nach Calais. 171,5 Kilometer werden die Profis dabei auf einer hügeligen Fahrt zurücklegen müssen, ehe sie ins Ziel gelangen. Der Startschuss ist für 13.15 Uhr geplant, voraussichtliches Ende ist zwischen 17.14 und 17.35 Uhr.

SPOX teilt mit, wie man die heutige 4. Etappe der Tour de France heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben kann.

© getty Die Tour de France 2022 ist im Gange.

Tour de France 2022, Übertragung: 4. Etappe heute live im TV und Livestream

Wie üblich zeigt die ARD die Tour heute live im TV - allerdings erneut erst später, um genauer zu sein ab 16.05 Uhr. Ab 13.45 Uhr zeigt Das Erste die Etappe auf dem Zusatzsender One, ebenso seid Ihr im Livestream auf sportschau.de auch schon wesentlich eher mit von der Partie. Florian Kurz und Paul Voß kommentieren.

Genauso wie der öffentlich-rechtliche Sender nimmt sich der Ausstrahlung des Rennens auch Eurosport auf Eurosport 1 an. Dort kommt Ihr in den Genuss der kompletten Etappe - ebenso via Livestream, der bei Eurosport selbst aber kostenpflichtig ist. Hier gibt es mehr Informationen zum Abo des Eurosport Player.

Falls Ihr jedoch DAZN-Kunden seid, könnt Ihr Eurosport 1 sowie auch Eurosport 2 ohne weiteren Kosten auch bei dem Streamingdienst abrufen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport. Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Angebot von DAZN nutzen, das Jahresabo kann man bis 31. Juli auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro abschließen.

Darüber hinaus überträgt GCN, das Global Cycling Network, die Tour de France komplett ohne Werbeunterbrechungen. Kosten in Höhe von 6,99 Euro pro Monat werden dafür jedoch fällig.

© cyclingmagazine.de So verläuft die 4. Etappe der Tour de France.

Wer zeigt / überträgt Tour de France 2022 live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2022, Übertragung: 4. Etappe heute im Liveticker

Wer nicht im TV oder Livestream einschalten kann, der muss nicht unbedingt gänzlich auf eine Berichterstattung zur 4. Etappe verzichten. SPOX begleitet diese nämlich im Liveticker und liefert schriftlich ausführliche Updates.

Hier geht's zum Liveticker: 4. Etappe bei der Tour de France 2022

Tour de France: Groenewegen gewinnt 3. Etappe - van Aert weiter in Gelb

Der niederländische Radprofi Dylan Groenewegen hat die dritte Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 29-Jährige vom Team BikeExchange-Jayco setzte sich am letzten Renntag in Dänemark nach 182,0 km zwischen Vejle und Sönderborg im Massensprint hauchdünn vor den Belgiern Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) durch. Das Gelbe Trikot behielt van Aert.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick