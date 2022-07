Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France 2022 geht heute die 3. Etappe über die Bühne. Wie kann man sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX teilt das in diesem Artikel mit.

Die Tour de France 2022 ist im Gange. Das bedeutendste Rennen im Radsport startete am Freitag mit einer kurzen Etappe in Kopenhagen. Am gestrigen Samstag ging es dann von Roskilde nach Nyborg und auch am heutigen Sonntag, den 3. Juli ist Dänemark noch Schauplatz der Tour.

Los geht es um 13.05 Uhr in Vejle, das im Südosten des Landes liegt. Die Profis haben dann eine 182 Kilometer lange Strecke vor sich, die sie durch das Flachland und oftmals an der Ostsee-Küste führt. Etappenende ist folglich gegen 17.35 Uhr in Sønderborg nahe der deutschen Grenze.

3. Etappe der Tour de France 2022: SPOX informiert im Folgenden über die Übertragung im TV und Livestream.

© getty Dänemark ist bei der 3. Etappe Schauplatz der Tour de France.

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute live im TV und Livestream

Radsport-Fans können die Tour de France 2022 im Fernsehen bei mehreren Sendern live verfolgen, aber auch im Livestream.

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute live im TV

In voller Länge seht Ihr die heutige Etappe ab 12.55 Uhr bei Eurosport 1. Im Laufe des Nachmittags könnt Ihr dann theoretisch auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausweichen. One, ein Zusatzsender der ARD, geht um 13.35 Uhr auf Sendung und strahlt die Tour bis 16.15 Uhr aus. Im Hauptprogramm der ARD seht Ihr die Etappe ab 16.15 Uhr bis zum Ende.

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute im Livestream

Bei der ARD 13.35 Uhr könnt Ihr die Rad-Profis auch via Livestream verfolgen. Dieser steht unter sportschau.de gratis bereit. Eurosport bietet ebenso einen Livestream an - und das bereits von Anfang an. Jedoch ist der Eurosport Player, die Online-Nutzung des Privatsenders, kostenpflichtig. Alle Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Keine zusätzlichen Kosten fallen für Euch hierbei aber an, solltet Ihr Kunden bei DAZN sein. Durch eine Kooperation mit Eurosport strahlt der Streamingdienst bei sich auf der Plattform Eurosport 1 und Eurosport 2 aus, sodass Ihr die Tour de France auch dort via Livestream erleben könnt.

Ein Monatsabo kostet bei DAZN für neue und wiederkehrende Kunden 29,99 Euro und ist jederzeit kündbar, 274,99 Euro beträgt der Preis für ein Jahresabo noch bis Ende Juli. Die Tour de France könnt ihr auch in Verbindung mit Eurosport auf dem kostenpflichtigen Kanal GCN ohne Werbepausen verfolgen.

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute im Liveticker

SPOX wird auch die 3. Etappe schriftlich begleiten. Mit dem Liveticker verpasst Ihr während des Geschehens nichts Wichtiges. Hier geht's zum Liveticker.

Tour de France 2022: Die Etappenprofile im Überblick © getty 1/23 Los geht die 109. Auflage der Tour der France! In diesem Jahr sind bei der traditionsreichen Frankreich-Rundfahrt 21 Etappen von Kopenhagen bis Paris zu absolvieren. Wie die Profile der Strecken im Detail aussehen, verrät SPOX. © letour.fr 2/23 Viel Abwechslung dürfte bei der Tour de France 2022 garantiert sein. Neben zwei Einzelfahrten können Radsportfans sich auf Höhepunkte bei den Bergetappen in den Alpen freuen, bevor es zur Zieleinfahrt in Paris kommt. © letour.fr 3/23 1. Etappe (Freitag, 1. Juli) Kopenhagen - Kopenhagen (13,2 km): Nach pandemiebedingtem Ausfall im vergangenen Jahr starten die Sportler in dieser Saison in Dänemarks Hauptstadt, wo das erste Einzelzeitfahren der Tour stattfindet. © letour.fr 4/23 2. Etappe (Samstag, 2.Juli) Roskilde - Nyborg (202,5 km): Es folgt eine lange, flache Etappe, die sich entlang Seelands Nordküste bis nach Frolunde im Westen erstreckt, wo schließlich die Storebaelt-Brücke zum Ziel wartet. © letour.fr 5/23 3. Etappe (Sonntag, 3. Juli) Vejle - Sonderborg (182 km): Der dritte Tag der Tour liefert bereits erste Antworten, was die Frage nach dem besten Sprinter des Pelotons angeht. Kurz vor dem Ziel nahe der deutschen Grenze dürfte es zum Massensprint kommen. © letour.fr 6/23 4. Etappe (Dienstag, 5. Juli) Dünkirchen - Calais (171,5 km): Nach dem Transfer am ersten Ruhetag geht es nun in gewohnter Tour-Umgebung weiter. Über leicht hügeliges Terrain geht es von Dünkirchen einmal im Bogen durch Hauts-de-France. © letour.fr 7/23 5. Etappe (Mittwoch, 6. Juli) Lille – Arenberg Port du Hainaut (157 km): Hier muss für ausreichend Ersatzräder gesorgt werden - die elf Passagen auf Kopfsteinpflaster werden wohl vor allem den Klassiker-Spezialisten liegen. © letour.fr 8/23 6. Etappe (Donnerstag, 7. Juli) Binche - Longwy (220 km): Erholung ist nach den Strapazen vom Kopfsteinpflaster Fehlanzeige, rund sechs Stunden Fahrzeit durch Belgien und zurück nach Frankreich stehen auf dem Programm. © letour.fr 9/23 7. Etappe (Freitag, 8. Juli) Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176,5 km): Zum ersten Mal wird es richtig hügelig! Knapp 700 Höhenmeter sind auf den letzten sieben Kilometern zu erklimmen - und das bei teilweise 24 Prozent Steigung! © letour.fr 10/23 8. Etappe (Samstag, 9. Juli) Dole - Lausanne (186,3 km): Weiter geht's durch die französische Jura in Richtung Schweiz. Hier könnte ein Ausscheidungssprint auf der Schlusssteigung für die Entscheidung sorgen. © letour.fr 11/23 9. Etappe (Sonntag, 10. Juli) Aigle - Chatel les Portes du Soleil (192,9 km): Im Umland des Genfer Sees warten drei Berge der 1. und 2. Kategorie, bevor das Peloton sich zurück in Frankreich auf den zweiten Ruhetag der diesjährigen Tour freuen darf. © letour.fr 12/23 10. Etappe (Dienstag, 12. Juli) Morzine les Portes du Soleil - Megève (148,1 km): Der seichte Einstieg in die Alpen steht bevor. Zwar als Bergetappe deklariert, doch dürften sich die Klassementfahrer hier vor den harten Folgetagen noch zurückhalten. © letour.fr 13/23 11. Etappe (Mittwoch, 13. Juli) Albertville – Col du Granon Serre Chevalier (151,7 km): Ganze 36 Jahre war der extrem knackige Anstieg zum Greg LeMond nicht mehr im Tourprogramm. Hier werden sich die Favoriten auf das Gelbe Trikot vom Peloton absetzen. © letour.fr 14/23 12. Etappe (Donnerstag, 14. Juli) Briancon - Alpe d'Huez (165,1 km): Zwei Berge, insgesamt 4750 Höhenmeter - auch der letzte Tag in den Alpen hat es in sich. Die Sprinter müssen auf der kurzen Strecke aufpassen, nicht aus dem Zeitlimit zu fliegen. © letour.fr 15/23 13. Etappe (Freitag, 15. Juli) Le Bourg d‘Oisans – Saint-Étienne (192,6 km): Die Alpen sind Geschichte, auf der hügligen Übergangsetappe haben auch die Sprinter wieder was zu melden. © letour.fr 16/23 14. Etappe (Samstag, 16. Juli) Saint-Étienne - Mende (192,5 km): Hügelig geht's weiter durch das südliche Zentralmassiv, hier könnte eine frühe Ausreißergruppe den Tagessieg unter sich ausmachen. © letour.fr 17/23 15. Etappe (Sonntag, 17. Juli) Rodez - Carcassonne (202,5 km): Eine der wenigen Etappen der diesjährigen Rundfahrt, bei denen die Sprinter so richtig zum Zug kommen: das abschüssige Finale lädt zum Massensprint ein. © letour.fr 18/23 16. Etappe (Dienstag, 19. Juli) Carcassonne - Foix (178,5 km): Nach einem Tag Erholung von den heißen Etappen im Süden geht es jetzt in die Pyrenäen. Im Kampf um den Gesamtsieg wird sich hier nichts tun - die Körner müssen gespart werden. © letour.fr 19/23 17. Etappe (Mittwoch, 20. Juli): Saint-Gaudens - Peyragudes (129,7 km): Zwar nur 130 Kilometer lang, dafür aber über 3300 Höhenmeter. Unrhythmische Anstiege, gefährliche Abfahrten - am zweiten Tagesabschnitt in den Pyrenäen geht es zur Sache. © letour.fr 20/23 18. Etappe (Donnerstag, 21. Juli) Lourdes - Hautacam (143,2 km): Die Bergankunft in Hautacam gehört zu den Klassikern der Tour de France. Hier könnte das Gesamtklassement noch einmal durcheinandergewürfelt werden. © letour.fr 21/23 19. Etappe (Freitag, 22. Juli) Castelnau-Magnoac - Cahors (188,3 km): Auf dem fast komplett flachen Terrain dürfen die verbliebenen Sprinter nochmal zeigen, was sie draufhaben. Ein Massensprint ins Ziel dürfte den Tagessieger bestimmen. © letour.fr 22/23 20. Etappe (Samstag, 23. Juli) Lacapelle-Marival - Rocamadour (40,7 km): Spätestens nach dem zweiten Zeitfahren wird das Gelbe Trikot vergeben sein. Ganze 40 Kilometer und zusätzlich zwei knackige Anstiege - hier könnte es spannend werden. © letour.fr 23/23 21. Etappe (Sonntag, 24. Juli): Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysees (115,6 km): Nach 115 Kilometern zum Triumphbogen wird im Herzen von Paris der prestigeträchtige Tagessieg im Sprint gesucht. Anschließend folgt die Siegerehrung im Dämmerlicht.

Tour de France 2022, Übertragung: 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Rennen: 3. Etappe bei der Tour de France 2022

3. Etappe bei der Tour de France 2022 Datum: 3. Juli 2022

3. Juli 2022 Beginn: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Geplantes Ende: 17.35 Uhr

17.35 Uhr Strecke: Vejle - Sønderborg

Vejle - Sønderborg Distanz: 182 Kilometer

182 Kilometer Höhenmeter: 1285

1285 TV: Eurosport 1, ARD One/ARD

Livestream: DAZN, Eurosport, ARD

Liveticker: SPOX

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick