Tour de France 2022, Übertragung: 15. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vor dem zweiten Ruhetag am Montag steht bei der Tour de France heute noch die 15. Etappe an. Strecke, Distanz, TV, Livestream, Liveticker: Hier werdet Ihr im Vorfeld informiert.

Zwei Drittel der Tour de France 2022 ist um. Am gestrigen Samstag fand auf der Strecke von Saint-Etienne nach Mende die 14. Etappe statt, 21 Etappen stehen insgesamt auf dem Plan des wichtigsten Straßenradrennens.

Am heutigen Sonntag, den 17. Juli wird Etappe Nummer 15 bestritten, ehe nach dem Transfertag und dem ersten Ruhetag der zweite Ruhetag und damit der dritte freie Tag seit Tour-Start am 1. Juli ansteht.

Die heutige Strecke führt die Profis von Rodez nach Carcasonne, 200 Kilometer ist sie lang. Anstiege haben sie dabei kaum zu bewältigen. Los geht es um 13.05 Uhr, zum scharfen Start kommt es um 13.15 Uhr. Voraussichtliches Ende der Etappe ist um 18 Uhr.

Wie kann man die 15. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben? SPOX verrät das im Folgenden.

Tour de France 2022, Übertragung: 15. Etappe heute live im TV und Livestream

Die Tour de France wird nicht nur von einem Sender live übertragen - und damit auch die 15. Etappe, die zudem sowohl im TV als auch im Livestream zu sehen ist.

Einerseits strahlt Eurosport die Tour live und in voller Länge aus - auf Eurosport 1. Übertragungsstart ist um 12.50 Uhr. Einschalten könnt Ihr auch in der ARD, dort wird es aber erst ab 14 Uhr Live-Bilder zu sehen geben.

Das Erste bietet Euch via sportschau.de ab 13.45 Uhr dann auch einen Livestream an, sodass Ihr nicht zwingend auf ein TV-Gerät angewiesen seid, um die Radprofis in Aktion zu sehen.

Wenn Ihr das Eurosport-Programm per Livestream sehen wollt, müsst Ihr dagegen zahlen. Der Eurosport Player ist nicht gratis - genauso wenig wie der Streamingdienst DAZN, mit dem Eurosport ja bekanntlich kooperiert. Auf DAZN seht Ihr das Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 live. Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN genießen, das Jahresabo kann man bis Ende Juli auch in Raten à 24,99 Euro abschließen.

Noch eine Möglichkeit, die Tour de France und deren heutige Etappe live zu verfolgen: In Verbindung mit Eurosport lässt sich das Geschehen auf dem Kanal Global Cycling Network ohne Werbepausen verfolgen. Preis: 6,99 Euro pro Monat.

Tour de France 2022, Übertragung: 15. Etappe heute im Liveticker

Die 15. Etappe könnt Ihr auch hier auf schriftlichem Wege im Liveticker verfolgen. SPOX liefert Euch diesen.

Tour de France: Pedersen gewinnt 14. Etappe in Saint-Etienne

Der australische Radprofi Michael Matthews hat am Samstag die 14. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 31-Jährige vom Team BikeExchange-Jayco gewann am Samstag nach einer 192,5 km langen Hitzeschlacht in Mende. Simon Geschke (Berlin/Cofidis) verteidigte das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers erneut erfolgreich.

Der Däne Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) bleibt im Gelben Trikot des Gesamtführenden. Sein Vorsprung auf Titelverteidiger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates), der ihn am letzten Anstieg erfolglos angriff, beträgt wie zuvor 2:22 Minuten.

