Tour de France 2022, Übertragung: 14. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France wird am heutigen Samstag die 14. Etappe absolviert. So könnt Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Saint-Etienne: Wo die 13. Etappe der Tour de France am gestrigen Freitag endete, geht sie am heutigen Samstag, den 16. Juli für die Profis weiter. Die 14. Etappe führt sie 192,5 Kilometern letztlich nach Mende.

Zu bewältigen haben sie dabei eine hügelige Strecke, zum Ende hin wird es dann besonders steil. Die Steigung beträgt 10,2 Prozent, die Ziellinie befindet sich etwas ungewöhnlich auf einem Flugplatz (Aerodrome de Mende-Brenoux).

Los geht es in Saint-Etienne um 12.15 Uhr, zum scharfen Start kommt es um 12.30 Uhr. Voraussichtliches Ende der 14. Etappe ist um 17.35 Uhr.

Wie lässt sich die 14. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX verrät das im Folgenden.

© getty Die Tour de France 2022 enthält 21 Etappen.

Tour de France 2022, Übertragung: 14. Etappe heute live im TV und Livestream

Ja, auch die heutige 14. Etappe könnt Ihr problemlos live im TV und Livestream verfolgen. Der Übertragung nimmt sich einerseits das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der ARD an. Wichtig zu wissen: Im Hauptprogramm startet die Ausstrahlung erst um 14.30 Uhr, auf dem ARD-Zusatzsender ONE seid Ihr dafür ab 12.45 Uhr mit von der Partie. Ebenso seid Ihr im Livestream auf sportschau.de dabei, umschalten müsst Ihr hier nicht.

Neben der ARD geht erneut auch Eurosport live auf Sendung - genauer: Eurosport 1 ist Eure Anlaufstelle. Hier geht es schon um 12 Uhr los, die Übertragung dauert bis zum Schluss der Etappe.

Abrufen könnt Ihr das TV-Programm auch hier via Livestream, wobei dieser bei Eurosport kostenpflichtig ist. Hier gibt es mehr Infos zum Eurosport Player.

Solltet Ihr Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr Euch auch einfach dort reinklicken. Wegen einer Kooperation hat der Streamingdienst nämlich auch Eurosport 1 und Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot. Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Angebot von DAZN nutzen, das Jahresabo kann man bis 31. Juli auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro abschließen.

Außerdem sendet GCN, das Global Cycling Network, bei die Tour de France täglich live - und das ohne Werbungen. Dafür zahlt Ihr 6,99 Euro im Monat.

Tour de France 2022, Übertragung: 14. Etappe heute im Liveticker

Die 14. Etappe könnt Ihr auch auf schriftlichem Wege verfolgen. Hier bei SPOX steht Euch dazu ein Liveticker zur Verfügung.

© cyclingmagazine.de Tour de France: Die Strecke bei der 14. Etappe.

Tour de France: Pedersen gewinnt 13. Etappe in Saint-Etienne

Der frühere Straßenrad-Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark hat am Freitag die 13. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Trek-Segafredo gewann nach 192,6 km in Saint-Etienne aus einer Ausreißergruppe heraus, es war sein erster Etappensieg beim wichtigsten Radrennen der Welt.

Zweiter wurde der Brite Fred Wright (Bahrain-Victorious) vor Hugo Houle (Kanada/Israel-Premier Tech). Der Däne Jonas Vingegaard konnte es am ersten Tag nach den Kletter-Festspielen in den Alpen ruhig angehen lassen und bleibt im Gelben Trikot. Der Abstand auf Titelverteidiger Tadej Pogacar beträgt weiterhin 2:22 Minuten. Simon Geschke verteidigte am vierten Tag in Folge das Bergtrikot.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick