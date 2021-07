Tour de France 2021: 7. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour steht heute die 7. Etappe an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die heutige Etappe live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und seht die Tour de France live!

Heute steht die längste Etappe der diesjährigen Tour de France an - die längste seit 21 Jahren sogar! Über 249,1 Kilometer geht es heute von Vierzon nach Le Creusot.

Tour de France 2021: 7. Etappe heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Tour heute live verfolgen wollt, habt Ihr gleich mehrere Optionen zur Auswahl. Wir liefern Euch den Überblick.

Tour de France 2021: 7. Etappe heute live im Free-TV

Die gesamte Tour wird live im Free-TV gezeigt - somit natürlich auch die heutige 7. Etappe. Im frei empfangbaren Fernsehen überträgt Eurosport live.

Außerdem zeigt auch die ARD die siebte Etappe. In ihrem Hauptprogramm ist der öffentlich-rechtliche Sender allerdings erst ab 16.05 Uhr live mit dabei, begleitet also das Ende der Etappe mit. Früher mit dabei ist One, ein Zusatzangebot der ARD. One zeigt die Etappe ab 11.30 Uhr.

Tour de France 2021: 7. Etappe heute im Livestream

Die 7. Etappe wird auch im Livestream übertragen. Die ARD bietet einen Livestream ihrer Übertragung an. Den Livestream der ARD könnt Ihr hier abrufen, zum Livestream von One geht's hier.

Auch die Übertragung von Eurosport könnt Ihr im Livestream verfolgen. Den Eurosport-Player, in dem Ihr den Stream abrufen könnt, müsst Ihr kostenpflichtig erwerben. Zusammen mit CGN bietet Eurosport auch einen werbefreien Livestream an. Ein Abo von CGN kostet im Monat 8,99 Euro.

Ihr könnt die gesamte Tour auch bei DAZN sehen. Das ist aufgrund der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport möglich. Auf DAZN könnt Ihr die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 durchgehend verfolgen.

DAZN kostet im Monat 11,99 Euro, alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr DAZN als Neukunde einen Monat lang kostenlos testen.

© getty

Tour de France 2021: 7. Etappe heute im Liveticker

Eine weitere Option, um die 7. Etappe der Tour de France heute live zu verfolgen, ist unser Liveticker. SPOX begleitet jede Etappe im Liveticker.

Zum Liveticker der 7. Etappe geht's hier.

Tour de France 2021: Gesamtwertung nach der 6. Etappe

# Land Name Team Zeit 1 NED Mathieu Van Der Poel Alpecin-Fenix (AFC) 20:09:17 2 SLO Tadej Pogacar UAE Team Emirates (UAD) + 8 3 BEL Wout van Aert Jumbo-Visma (TJV) + 30 4 FRA Julian Alaphilippe Deceuninck - Quick-Step (DQT) + 48 5 KAS Alexei Luzenko Astana-Premier Tech (APT) + 1:21 6 FRA Pierre-Roger Latour TotalEnergies (TDE) + 1:28 7 COL Rigoberto Uran Uran EF Education-Nippo (EFN) + 1:29 8 DEN Jonas Vingegaard Rasmussen Jumbo-Visma (TJV) + 1:43 9 ECU Richard Carapaz Montenegro Ineos Grenadiers (IGD) + 1:44 10 SLO Primoz Roglic Jumbo-Visma (TJV) + 1:48

Tour de France 2021: Der Kalender im Überblick