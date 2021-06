Tour de France 2021: 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Sieg von Mathieu van der Poel am gestrigen Sonntag geht es heute in den dritten Abschnitt der diesjährigen Tour de France. Wir zeigen Euch, wie Ihr die 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der heutige Tag wird eher ruhig und höchstwahrscheinlich in einem Sprint enden. Doch Vorsicht: auf den letzten 50 Kilometern lauern einige Windkanten.

Tour de France 2021: 3. Etappe im heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Tour de France wird im deutschsprachigen Raum von zwei Sendern übertragen. Wir erklären, Euch wie Ihr die die 3. Etappe heute live verfolgen könnt.

Tour de France 2021: 3. Etappe im heute live im Free-TV

Ihr habt zwei Möglichkeiten die heutige Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Eurosport startet mit der Übertragung heute um 13:05 und zeigt somit fast die ganze Etappe vom Start bis zum Spiel.

Hier sind während der Tour Karsten Migels und Ex-Radprofi Jens Voigt am Mikrofon und begleiten für Euch das Geschehen.

Eine weitere Möglichkeit gibt es beim ARD. Hier startet die Übertragung um 16.05 Uhr, das bedeutet, dass erst bei circa noch 50 verbleibenden Kilometern die Sendung gestartet wird. Moritz Cassalette fungiert als Kommentator, da Florian Naß noch bei der Fußball EM im Einsatz ist.

Tour de France 2021: 3. Etappe im heute live im Stream

Auch von unterwegs könnt Ihr das wichtigste Radrennen der Welt natürlich verfolgen. One, ein Spartensender der ARD, zeigt ab 13.40 fast die gesamte Etappe im Livestream. Hier sind Florian Kurz und Paul Voß als Kommentatoren im Einsatz.

Auch Eurosport bietet einen Livestream an, der allerdings nicht kostenlos ist. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr aber die Etappe ganz ohne Werbung genießen und die Siegerehrung in voller Länge genießen. Der Eurosport Player kostet monatlich 6,99 Euro.

Tour de France 2021: 3. Etappe im heute live bei DAZN

Durch einen Deal zwischen DAZN und Eurosport habt Ihr die Möglichkeit mit einem gültigen DAZN Abo die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ganz ohne Mehrkosten zu sehen.

Neben den beiden größten Sportsendern Europas hat DAZN selbst ein immenses Angebot an Live Sport und On Demand Events.

Hier gibt es UFC, NBA, NFL und noch vieles Mehr.

Ihr könnt das Programm einen ganzen Monat kostenlos testen. Hier geht's zum Probemonat!

Tour de France 2021 im Liveticker verfolgen

Die komplette Tour könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier geht es dafür entlang.

Tour de France 2021: Die Etappen im Überblick

Den Auftakt in der Bretagne sicherte sich Julian Alaphilippe mit einer unglaublich zähen Attacke an der finalen Rampe. Am zweiten Tag wurde emotional Geschichte geschreiben, als der Niederländer Mathieu van der Poel für seinen verstorbenen Großvater Raymond Poulidor das Gelbe Trikot eroberte und unter Tränen bei der Siegerehrung strahlte.

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge Sieger 1. Etappe 26. Juni 2021 Brest - Landerneau 187 km Julian Alaphilippe 2. Etappe 27. Juni 2021 Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne 182 km Mathieu van der Poel 3. Etappe 28. Juni 2021 Lorient - Pontivy 182 km 4. Etappe 29. Juni 2021 Redon - Fougères 152 km 5. Etappe 30. Juni 2021 Changé - Laval (EZF) 27 km 6. Etappe 1. Juli 2021 Tours - Châteauroux 144 km 7. Etappe 2. Juli 2021 Vierzon - Le Creusot 248 km 8. Etappe 3. Juli 2021 Oyonnax - Le Grand-Bornand 152 km 9. Etappe 4. Juli 2021 Cluses - Tignes (Bergankunft) 145 km 1. Ruhetag 5. Juli 2021 10. Etappe 6. Juli 2021 Albertville - Valence 186 km 11. Etappe 7. Juli 2021 Sorgues - Malaucène (2 Mal über Mont Ventoux) 199 km 12. Etappe 8. Juli 2021 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes 161 km 13. Etappe 9. Juli 2021 Nîmes - Carcassonne 220 km 14. Etappe 10. Juli 2021 Carcassonne - Quillan 184 km 15. Etappe 11. Juli 2021 Céret - Andorra-la-Vielle 192 km 2. Ruhetag 12. Juli 2021 16. Etappe 13. Juli 2021 Pas de la Casa - Saint-Gaudens 169 km 17. Etappe 14. Juli 2021 Muret - Saint-Lary-Soulan (Col de Portet/Bergankunft) 178 km 18. Etappe 15. Juli 2021 Pau - Luz Ardiden (Bergankunft) 130 km 19. Etappe 16. Juli 2021 Mourenx - Libourne 203 km 20. Etappe 17. Juli 2021 Libourne - Saint-Émilion (EZF) 31 km 21. Etappe 18. Juli 2021 Chatou - Paris Champs-Élysées 112 km

Tour de France 2021: 3. Etappe im heute live: Die Sprinter zum ersten Mal im Einsatz

Wer setzt das erste Ausrufezeichen im Kampf um das Grüne Trikot bei der heurigen Tour? Das Profil heute verspricht eine Massenankunft in Pontivy. Wenn hoffentlich der Rest des Tages sturzfrei vergeht, dann sind die Sprinterzüge gefragt. Kann Andre Greipel gemeinsam mit Anfahrer Rick Zabel ein Statement setzten? Oder wird Caleb Ewan seiner Favoritenrolle gerecht? Alle diese Fragen werden morgen bei dem 182,9 Kilometer langen Tagesabschnitt beantwortet.

Mathieu van der Poel wird morgen in Gelb starten, Julian Alaphilippe wird das Punktetrikot tragen, Ide Schelling stellvertretend das Gepunktete und Tadej Pogacar das Weiße.

Tour de France 2021: Das Ergebnis der 2. Etappe

So ging die gestrige Ankunft an der Mur de Bretagne aus.