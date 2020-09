Tour de France: Die 18. Etappe heute live im TV, Livestream und Livestream

Die Tour de France befindet sich in der heißen Phase. Am heutigen Donnerstag steigt bereits die 18. Etappe. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tour de France: Daten und Fakten zur 18. Etappe

Die 18. Etappe am heutigen Donnerstag (17. September) starten inmitten der Alpen in Meribel und endet bereits nach einer Strecke von 175 Kilometern in La Roche-sur-Forun. Allerdings müssen die Fahrer vor dem Zieleinlauf über vier mächtige Anstiege klettern.

Somit wird es für die ohnehin schon gebeutelten Sprinter sehr schwer, nicht das Zeitlimit zu überschreiten. Sollte dieser Fall eintreten, wären an diesem Abend alle Chancen auf das Grüne Trikot gestorben. Durch die anspruchsvolle Strecke kann es auch zu einer Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg geben. Spannung pur!

Tour de France, 18. Etappe heute live im TV und Livestream

Die gesamte Tour de France könnt Ihr im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport und ARD. Eurosport zeigt alle Etappen live und exklusiv in voller Länge, das Erste überträgt am heutigen Donnerstag circa ab 15.10 Uhr den Schlusspunkt der Etappe.

Durch die Kooperation von Eurosport und DAZN könnt Ihr die Tour de France auch beim Streamingdienst verfolgen.

Hier geht's zu den Livestreams der ARD und von Eurosport.

Tour de France: Alle Etappenprofile im Überblick

Etappe Datum Strecke Streckenprofil 1. Etappe 29. August Nizza - Nizza (156 km) flach 2. Etappe 30. August Nizza - Nizza (186 km) Gebirge 3. Etappe 31. August Nizza - Sisteron (198 km) flach 4. Etappe 1. September Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km) hügelig 5. Etappe 2. September Gap - Privas (183 km) flach 6. Etappe 3. September Le Teil - Mont Aigoual (191 km) hügelig 7. Etappe 4. September Millau - Lavaur (168 km) flach 8. Etappe 5. September Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km) Gebirge 9. Etappe 6. September Pau - Laruns (153 km) Gebirge Ruhetag 7. September 10. Etappe 8. September Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km) flach 11. Etappe 9. September Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km) flach 12. Etappe 10. September Chauvigny - Sarran Correze (218 km) hügelig 13. Etappe 11. September Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km) Gebirge 14. Etappe 12. September Clermont-Ferrand - Lyon (194 km) flach 15. Etappe 13. September Lyon - Grand Colombier (174,5 km) Gebirge Ruhetag 14. September 16. Etappe 15. September La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km) Gebirge 17. Etappe 16. September Grenoble - Col de la Loze (170 km) Gebirge 18. Etappe 17. September Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km) Gebirge 19. Etappe 18. September Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km) flach 20. Etappe 19. September Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) flach 21. Etappe 20. September Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km) flach

Tour de France heute live: Die 18. Etappe heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Tour de France heute über die komplette zeit live zu verfolgen, bleibt mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden - hier entlang.

Tour de France: Stand nach 17 von 21 Etappen

Primoz Roglic hat sich bei der Königsetappe noch einmal von seinem slowenischen Landsmann Tadej Pogacar abgesetzt und seinen Vorsprung auf 57 Sekunden ausgebaut. Auf Platz drei im Gesamtklassement steht der Gewinner der 17. Etappe: Miguel Angel Lopez.