MotoGP: GP von Amerika heute live im TV, Livestream und Liveticker

MotoGP, GP von Amerika: Startzeit, Ort, Strecke, Infos

Die MotoGP macht zum 15. Saisonrennen eine Abstecher über den Großen Teich! Am heutigen Sonntag, 3. September, findet in der Königsklasse des Motorradsports der Große Preis von Amerika statt. Das Rennen auf dem Circuit Of The Americas in der Nähe von Austin im Bundesstaat Texas wird um 21 Uhr gestartet.

Die Die 5,513 Kilometer lange Strecke ist eine der anspruchsvollsten und abwechslungsreichsten im GP-Kalender. Im Rennen muss der Rundkurs mit 20 Kurven (9 Rechtskurven und 11 Linkskurven) 20 Mal umfahren werden. Die zu fahrende gesamtstrecke beläuft sich auf 110,3 Kilometer.

Bei noch vier ausstehenden Rennen ist dem Franzosen Fabio Quartararo der Titel wohl kaum mehr zu nehmen. Der Yamaha-Pilot liegt vor dem Großen Preis von Amerika in der Fahrerwertung 48 Punkte vor Francesco Bagnaia, dem Sieger des Großen Preis von San Marino vor zwei Wochen.

MotoGP: Fahrer und Teams

Team Fahrer Team Suzuki MotoGP Joan Mir, Alex Rins Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Valentino Rossi Repsol Honda Team Pol Espargaro, Marc Marquez Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo Ducati Team Jack Miller, Francesco Bagnaia Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira, Brad Binder LCR Honda Takaaki Nakagami, Alex Marquez Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci, Iker Lecuona Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori Esponsorama Racing Enea Bastianini, Luca Marini

MotoGP: GP von Amerika heute live im TV und Livestream

Der MotoGP-Sender Nummer eins in Deutschland war und ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt den Großen Preis von Amerika im Livestream, dort könnt Ihr zuvor bereits die Rennen der Rennklassen Moto3 (ab 18 Uhr) und Moto2 (ab 19.20 Uhr) live verfolgen. Bei allen Rennen sitzen Kommentator Freddie Schulz und Experte: Florian Alt am Mikrofon.

Eine Alternative sich den Großen Preis von Amerika der MotoGP live anzusehen bietet der österreichische Sender ServusTV . (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!).

Moto GP: Die weiteren Termine 2021