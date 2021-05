MotoGP heute live: GP von Italien im TV, Livestream und Liveticker

Bei der MotoGP findet heute der Große Preis von Italien statt. SPOX informiert Euch darüber, wie Ihr das Rennen in Mugello live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP in Italien: Startzeit, Ort, Strecke

Die Formel 1 legt an diesem Wochenende eine Pause ein, Anhänger des rasanten Motorsports kommen trotzdem voll auf ihre Kosten! Am heutigen Sonntag, 30. Mai, findet in der MotoGP, der Königsklasse des Motorradrennsports, der große Preis von Italien statt. Das Rennen auf dem Autodromo Internazionale del Mugello ist bereits das sechste Saisonrennen.

Start für den großen Preis von Italien ist um 14 Uhr. In Mugello, 30 Kilometer nordöstlich von Florenz in der Toskana gelegen, wartet auf die Fahrer eine der modernsten Rennstrecken mit hochwertigen Standards. Auf dem 5,2 Kilometer langen Rundkurs mit 15 Kurven sind bis ins Ziel 23 Runden zu absolvieren. Das entspricht einer Gesamtlänge von 120,6 Kilometern.

Nach den ersten fünf Saisonrennen führt Fabio Quartararo aus Frankreich die Fahrerwertung mit 80 Punkten an. Der Italiener Francesco Bagnaia liegt nur einen Punkt dahinter.

MotoGP: Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 80 2. Francesco Bagnaia Ducati Team 79 3. Johann Zarco Pramac Racing 68 4. Jack Miller Ducati Team 64 5. Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP 56 18. Stefan Bradl Wildcardfahrer 11

MotoGP heute live: GP von Italien im TV und Livestream

Das Rennen der MotoGP in Mugello wird heute live im TV und im Livestream übertragen. Der österreichische Sender ServusTV zeigt das Rennen live im Free-TV. Davor könnt Ihr dort auch die Rennen in den Klassen Moto3 (Start 11 Uhr) und Moto2 (Start 12.20 Uhr) live sehen. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!).

ServusTV bietet auch einen Livestream an. Diesen erreicht ihr über die Webseite des Senders. Hier entlang zum Livestream des Live-Programms von ServusTV.

Ebenfalls live vom Großen Preis von Italien der MotoGP berichtet heute DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Rennen, auch der beiden kleineren Klassen Moto2 und Moto3. Freddie Schulz kommentiert die Rennen, ihn unterstützt Experte Flo Alt.

© getty Auch beim Großen Preis von Italien wird es heute wieder spektakuläre Überholmanöver geben.

MotoGP heute live: Italien-GP im Liveticker von SPOX

Das MotoGP-Rennen in Mugello könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Dort entgeht euch garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker MotoGP - Großer Preis von Italien.

