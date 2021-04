MotoGP heute live: GP von Doha im TV, Livestream und Liveticker

Bei der MotoGP geht es heute mit dem Rennen in Doha weiter. SPOX informiert Euch darüber, wie Ihr den Grand Prix live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP in Doha: Startzeit, Ort, Strecke

Anders als in der Formel 1 geht es bei der MotoGP nach dem Saisonstart am vergangenen Wochenende jetzt gleich weiter. Am heutigen Sonntag, den 4. April findet auf dem Losail International Circuit am Rande der katarischen Hauptstadt Doha das nächste Rennen statt. Der Auftakt am 28. März, bei dem Maverick Vinales vom Team Monster Energy Yamaha MotoGP als Sieger hervorging, war ebenfalls dort ausgetragen worden.

Los geht es heute um 19 Uhr, die Rennstrecke ist 5,380 Kilometer lang und umfasst 16 Kurven. 22 Runden werden die Piloten wieder fahren.

MotoGP heute live: GP von Doha im TV und Livestream

So wie bereits das erste MotoGP-Rennen der Saison 2021 erlebt Ihr auch das heutige Spektakel live bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt auch schon zuvor ab 16 Uhr die Moto3 (16 Uhr) und Moto2 (17.20 Uhr). Freddie Schulz kommentiert den Grand Prix ab 19 Uhr.

MotoGP heute live: Doha-GP im Liveticker von SPOX

Der Grand Prix von Doha lässt sich Eurerseits heute auch bei SPOX verfolgen. Wie? Mit dem Liveticker, der Euch angeboten wird. Dort entgeht Euch nichts.

MotoGP: Startaufstellung

Jorge Martin vom Team Pramac hat sich bei dem Qualifying am Samstag die Pole Position gesichert. Hinter ihm befindet sich sein Teamkollege Johann Zarco (Pramac). Komplettiert werden die Top fünf von Maverick Vinales (Yamaha), Jack Miller (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha).

