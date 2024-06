Ferrari gewinnt erneut legendäre 24 Stunden von Le Mans - Mick Schumacher scheidet aus

Ferrari hat das legendäre 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Bei der vierten Saisonstation der Langstrecken-WM WEC triumphierten Nicklas Nielsen (Dänemark), Antonio Fuoco (Italien) und der frühere DTM-Pilot Miguel Molina (Spanien) im Auto von AF Corse mit der Nummer 50 in der Hypercar-Klasse. Mick Schumacher, der mit Alpine zum ersten Mal in Le Mans an den Start ging, schied frühzeitig aus.

