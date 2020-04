NASCAR-Star wegen rassistischer Entgleisung suspendiert

Eine rassistische Beleidigung hat NASCAR-Star Kyle Larson ins Abseits befördert. Der 27-jährige US-Amerikaner wurde von der Rennserie und seinem Team Chip Ganassi Racing ohne Bezahlung auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Larson hatte am Sonntag bei einem virtuellen Rennen, das bei Twitch live gestreamt wurde, die Aussage "Hey Nigger" fallen lassen - offenbar in dem Glauben, er wäre stumm geschaltet. Zuvor hatte der Pilot während der Überprüfung seines Mikrofons gefragt: "Sie können mich nicht hören?"

Nach seiner Suspendierung am Montag bat Larson in einem bei Twitter veröffentlichten Video um Entschuldigung. "Gestern Abend habe ich einen Fehler gemacht und das Wort gesagt, das niemals, niemals gesagt werden sollte. Ich wurde nicht so erzogen", erklärte er in dem 42-sekündigen Clip: "Ich weiß, dass der Schaden wahrscheinlich nicht reparierbar ist, und ich stehe dazu."