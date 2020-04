Livestream - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO: Eibach 3h-Rennen

Die Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO geht in ihr viertes Rennen. SPOX zeigt das Eibach 3h-Rennen im LIVESTREAM FOR FREE. Hier könnt Ihr am 2. Mai ab 13 Uhr live mit dabei sein.

Livestream - Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie: Der Zeitplan

DNLS - RENNEN 4 Uhrzeit Stream Zeiten 11 Uhr - 16.30 Uhr Talk Olli Martini & Patrick Simon 11 Uhr - 12.30 Uhr Qualifying SP9 12,30 Uhr - 12.55 Uhr Rennen Start 13 Uhr Rennen Ende 16 Uhr Zieleinlauf aller beendet 16.10 Uhr Klassensieger Interviews 16.10 Uhr - 16.30 Uhr

Esports Racing: Das ist die VCO

Die VCO (Virtual Competition Organisation) versteht sich selbst als "ein unabhängiges Unternehmen, das verschiedene Stakeholder im Esports zusammenbringt: von der Simulations- oder Gaming-Plattform über interessierte Partner bis hin zu den aktiven Teams sowie der Community".

Aufgrund der Historie des Nürburgrings und in erster Linie der unter Rennfahrern gefürchteten Nordschleife engagiert sich die VCO als offizieller Partner und Presenter der Nürburgring Langstrecken-Serie.