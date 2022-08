Vom 15. bis 21. August wird die Leichtathletik-Europameisterschaft in München ausgetragen. Wie nun bekannt wurde, werden die beiden deutschen Medaillenhoffnungen Gesa Krause und Johannes Vetter nicht dabei sein. SPOX erklärt die Hintergründe.

Nach der aus deutscher Sicht enttäuschend verlaufenen Leichtathletik-WM in Eugene, USA, will man bei der Heim-EM in der kommenden Woche wieder vorne angreifen. Die Zeichen dafür scheinen derzeit aber nicht besonders gut zu stehen. Gleich drei namhafte Absagen hat der DLV-Kader bereits hinnehmen müssen.

Mit Johannes Vetter und Christin Hussong standen bereits zwei Ausfälle längerfristig fest. Vor wenigen Tagen dann der nächste Schlag: Auch Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause kann nicht an den Start gehen. Doch was war eigentlich der Grund für all die Absagen?

Leichtahtletik-EM in München: Darum sind Gesa Krause und Johannes Vetter nicht dabei

Für Johannes Vetter ist es ein bitteres Jahr. Der Weltmeister aus dem Jahr 2017 hatte bereits die WM in Eugene, USA, im abgelaufenen Juli wegen einer Entzündung in der Schulter absagen müssen. Damals sagte er im Sport1-Interview, dass eine EM-Teilnahme noch nicht auszuschließen sei, da schließlich kein operativer Eingriff von Nöten war.

Diese Hoffnungen haben sich nun aber in Luft aufgelöst. Wie der 29-Jährige via Instagram verlauten ließ, werde er "nicht an der EM oder an anderen Wettkämpfen in diesem Jahr" teilnehmen. Stattdessen setze er sich zum Ziel, zum Start der nächsten Saison zu 100 Prozent fit zu sein.

Mit Christin Hussong wird darüber hinaus noch eine weitere Speerwerferin nicht an den Wettkämpfen von München partizipieren können. Die Europameisterin aus dem Jahr 2018 muss aufgrund der Folgeerscheinungen ihrer Corona-Erkrankung auf die Titelverteidigung verzichten. Die 28-Jährige hatte ebenso wie Vetter nicht an der WM im Juli teilgenommen.

In der vergangenen Woche reihte sich dann noch eine weitere namhafte Athletin in die Liste der Ausfälle ein. Wie sie via Instagram vermeldete, wird die Hindernisläuferin und zweimalige Europameisterin Gesa Felicitas Krause ebenfalls nicht an der EM 2022 mitwirken können. Als Grund führte die 30-Jährige einen "tieferen medizinischen Hintergrund" an, der nicht auf die Schnelle zu lösen sei. Angedeutet hatte sich ein solches Szenario bereits bei der WM, als Krause im Finale deutlich abgehängt als Letzte die Ziellinie überquerte.

Leichtahtletik-EM in München: Alle Infos auf einen Blick

Austragungsort: Olympiastadion, München

Olympiastadion, München Zeitraum: 15. - 21. August

15. - 21. August Anzahl der Disziplinen: 12

12 Anzahl deutscher Athleten: 112

Übertragung: ARD und ZDF

Leichtahtletik-EM in München: Die European Championships in der Übersicht

In insgesamt neun Wettbewerben werden Titelkämpfe bei den European Championships ausgetragen. Highlight des Turniers dürften allerdings die Leichtathletik-Wettkämpfe sein, an denen auch die frisch gebackene Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo teilnehmen wird.

© getty Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich in Eugene den zweiten WM-Titel infolge gesichert.