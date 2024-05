NEO.bet wird Hauptsponsor der PDC European Darts Tour

NEO.bet wird die Tour nicht nur visuell begleiten, sondern, wie Werner von Moltke, Geschäftsführer PDC Europe versprach, "auch einen Mehrwert für die Zuschauer schaffen" und außerhalb der Hallen "präsent sein". Was NEO.bet von anderen Anbietern abhebt, sind innovative Ideen wie der LIVE Quotenboost oder der Match Kombi Konfigurator, der Kunden ermöglicht, ihre individuellen Quoten selbst zu erstellen.

Besonders kundenfreundlich ist aber das neue Early-Payout-Feature, mit dem man Sportwetten frühzeitig gewinnen kann und das sowohl bei Einzel- als auch bei Kombiwetten Anwendung findet. Was muss für eine erfolgreiche schnellere Auswertung passieren? Die Quote der jeweiligen Partie muss für mindestens zwei Minuten 1.0 betragen und das Ereignis, auf das man gewettet hat, eine Wahrscheinlichkeit von 100% erreichen. Dadurch lassen sich auch Wetten gewinnen, die nach Ende des Matches normalerweise verloren gegangen wären. Der Ausgang ist in diesem Fall somit nicht mehr relevant. Das Early-Payout-Feature ist für Fußball, Darts und viele weitere Sportarten verfügbar. So kann man etwa auf die Premier-League-Matches am 9. Mai wetten.

NEO.bet: Infos zur Darts European Tour

Die European Tour ist, wie der zweite Teil des Namens schon verrät, kein kurzes Turnier, sondern streckt sich über einen längeren Zeitraum - genauer gesagt vom 8. März 2024 bis zum 20. Oktober 2024. Ähnlich wie bei der Premier League Darts besteht die European Tour aus mehreren Wettkämpfen, die jeweils drei Tage lang dauern und an verschiedenen Terminen über die Bühne gehen - 13 Wettkämpfe sind es an der Zahl. Gespielt wird deswegen auch in 13 verschiedenen europäischen Städten, wobei Deutschland mit sechs Spielorten (München, Riesa, Sindelfingen, Kiel, Leverkusen und Hildesheim) den größten Teil des Terminkalenders füllt. Aber auch in Belgien, Österreich, den Niederlanden, Ungarn und zum ersten Mal auch in der Schweiz wird gespielt.

Der Ablauf sieht in allen 13 Runden gleich aus: 48 Teilnehmer kämpfen in einer K.o.-Phase um den Turniersieg. Die Vorrunde, die zweite Runde, das Achtel- und das Viertelfinale werden im Best-of-11-Legs-Modus gespielt. Im Halbfinale werden maximal 13 Legs gespielt und im Finale kommt das Best-of-15-Legs-Format zum Einsatz. Die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit genießen einen Vorteil, da sie für die zweite Runde gesetzt sind und damit die Vorrunde auslassen dürfen. Die Profis kämpfen pro Turnier nicht nur um Siege und Prestige, sondern auch um Preisgelder. Bei jedem Wettkampf werden insgesamt 175.000 britische Pfund ausgeschüttet. Der Turniersieger sahnt logischerweise das meiste ab und darf sich über 30.000 Pfund freuen, während der Finalist 12.000 Pfund kriegt. Die Summe wird kleiner je früher man ausscheidet, aber: Alle 48 Teilnehmer werden mit einem Preisgeld belohnt. Sogar für ein Ausscheiden in der ersten Runde erhält der Spieler immerhin 1.250 Pfund.

NEO.bet: Die Teilnehmer der Darts European Tour

Auch an Stars mangelt es bei der European Tour keineswegs. Neben den oben genannten 16 Besten der Pro Tour Order of Merit nehmen auch die 16 besten Spieler der Weltrangliste an der Tour teil, darunter Stars wie Michael van Gerwen, Weltmeister Luke Humphries, Wunderkind Luke Littler oder Gerwyn Price. Komplettiert wird das Starterfeld von zehn weiteren Tour-Card-Besitzern, die ein Qualifikationsturnier gewinnen konnten, vier nationalen Qualifikanten sowie jeweils einem Spieler aus den Regionen Osteuropa und Nordic & Baltic.

Was die Übertragung der Wettkämpfe betrifft, ist DAZN der richtige Ansprechpartner. Der Streamingdienst schaltet die European-Tour-Matches für alle drei Abo-Pakete (DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World) frei. Darüber hinaus kümmert sich Sport1 um ausgewählte Tour-Wettkämpfe.