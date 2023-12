Weiter geht es bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024, heute steht schon Tag 3 an. Wer gegen wen antritt und wo Ihr die Duelle im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die ersten beiden Tage der Darts-WM 2024 stehen in den Geschichtsbüchern, heute geht es im Alexandra Palace in London mit Tag drei weiter. Zwei Sessions mit jeweils vier Duellen stehen, unter anderem ist auch Florian Hempel gefragt:

Darts WM 2024: Der Spielplan am Sonntag, 17. Dezember 2023

Session 1 (ab 13.30 Uhr):

Name Name Runde Ricky Evans Simon Adams 1 Jim Williams Norman Madhoo 1 Matt Campbell Lourence Ilagan 1 Joe Cullen Darren Penhall 2

Session 2 (ab 20 Uhr):

Name Name Runde Dylan Slevin Florian Hempel 1 Niels Zonneveld Darren Webster 1 J. Wattimena Fallon Sherrock 1 Luke Humphries Lee Evans 2

So sieht der Tagesplan aus, aber läuft das Ganze im TV und Livestream? Das verrät dieser Artikel!

© getty Bei der Darts-WM steht heute Tag 3 an.

Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 3 im TV und Livestream?

Wenn Ihr die Darts-WM live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das fast jeden Tag kostenfrei tun, mit Ausnahme von nur zwei Sessions zeigt Sport1 nämlich das ganze Turnier in voller Länge. Der Sportsender schaltet im TV und Livestream via Website pünktlich zur frühen Session in den Ally Pally, bei der späten Session gibt es ab 19.30 Uhr vorher noch ein paar Vorberichte.

Die Alternativlösung dazu ist DAZN. Der Streamingdienst hat auch sämtliche Sessions im Programm, und zwar in allen drei Paketen. Es reicht also schon, wenn Ihr Euch ab 6,99 Euro monatlich im Jahresabonnement DAZN World sichert.

Darts WM: Tag 3 heute live im Liveticker

Ansonsten könnt Ihr auch bei uns im Liveticker vorbeischauen, wir tickern das Duell zwischen Dylan Slevin und Florian Hempel nämlich mit:

Hier geht's zum Liveticker Dylan Slevin vs. Florian Hempel.

Darts WM heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zur Übertragung von Tag 3

Event : Darts-WM 2024

: Darts-WM 2024 Runde: 1. und 2. Runde

1. und 2. Runde Datum : 17. Dezember

: 17. Dezember Uhrzeit : ab 13.30 Uhr (Mittagssession), ab 20 Uhr (Abendsession)

: ab 13.30 Uhr (Mittagssession), ab 20 Uhr (Abendsession) TV : Sport1

: Livestream: sport1.de, DAZN

