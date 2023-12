Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 2 im TV und Livestream?

Weiter geht es bei der Darts-WM, der zweite Tag im Ally Pally steht an. Welche Sessions anstehen und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nachdem gestern der Startschuss gefallen ist, geht die Darts-WM 2024 im Alexandra Palace in London heute weiter. Zwei Sessions mit jeweils vier Duellen stehen am zweiten Tag an, hier habt Ihr einen Überblick:

Darts WM 2024: Der Spielplan am Samstag, 16. Dezember 2023

Session 1 (ab 13.30 Uhr):

Name Name Runde Lee Evans Sandro Sosing 1 Connor Scutt Krzysztof Kciuk 1 Jules van Dongen Darren Penhall 1 Dave Chisnall Cameron Menzies 2

Session 2 (ab 20 Uhr):

Name Name Runde Jamie Hughes David Cameron 1 Keane Barry Reynaldo Rivera 1 Scott Williams Haruki Muramatsu 1 Gary Anderson Simon Whitlock 2

Das ist der Tagesplan, aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? Das verrät dieser Artikel!

Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 1 im TV und Livestream?

Fast jede Session der Darts-WM könnt Ihr kostenfrei im TV verfolgen, Sport1 zeichnet in diesem Jahr nämlich für die Übertragung des Turniers verantwortlich. Nur zwei Ausnahmen gibt es im Kalender, und die Abendsession des heutigen Tages gehört leider dazu. Für die frühe Session könnt Ihr ab 13 Uhr im TV und Livestream via sport1.de für die Vorberichte einschalten.

Ihr wollt sämtliche Sessions der Weltmeisterschaft live und in Farbe sehen? Dann ist DAZN die richtige Anlaufstelle für Euch, der Streamingdienst zeigt das gesamte Turnier - und zwar egal, welches Paket Ihr besitzt. Ab 6,99 Euro monatlich im Jahresabonnement von DAZN World seid Ihr dabei.

Darts WM heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Event : Darts-WM 2024

: Darts-WM 2024 Runde: 1. und 2. Runde

1. und 2. Runde Datum : 16. Dezember

: 16. Dezember Uhrzeit : ab 13.30 Uhr (Mittagssession), ab 20 Uhr (Abendsession)

: ab 13.30 Uhr (Mittagssession), ab 20 Uhr (Abendsession) TV : Sport1

: Livestream: sport1.de, DAZN

