Darts WM: Gabriel Clemens vs. Man Lok Leung heute im Liveticker

Favoritensterben Gabriel Clemens täte gut daran, seinen heutigen Gegner nicht zu unterschätzen. Es sind nämlich schon zwei absolute Topspieler gegen verhältnismäßig einfache Gegner ausgeschieden. James Wade schied am Dienstag mit 2:3 gegen Matt Campbell aus. Und gestern Abend war dann auch für Peter Wright Endstation. Der zweimalige Weltmeister schied mit 0:3 gegen Jim Williams aus.

Der Herausforderer Gaga trifft heute auf Man Lok Leung aus Hongkong. Der 24-Jährige spielt seine erste Weltmeisterschaft. In der ersten Runde sorgte er für Aufsehen, indem er überraschend gegen den Niederländer Gian van Veen gewann. Bei diesem Sieg stellte er einen neuen WM-Rekord auf: Er warf elf 180er und damit die meisten, die jemals in der ersten Runde erzielt wurden.

Der German Giant Mit Gabriel Clemens startet heute der bestgesetzte Deutsche ins Turnier. Der German Giant steht auf Platz 22 der Weltrangliste. Bei der Vorjahres-WM schaffte er es durch einen 5:1-Viertelfinalsieg gegen Gerwyn Price sensationell ins Halbfinale. Dort schied er dann gegen den späteren Weltmeister, Michael Smith, aus. Es war das beste Ergebnis, das jemals ein Deutscher bei der WM erreichte.

Bei der Darts-WM bekommt es Gabriel Clemens heute mit Man Lok Leung zu tun. Wie schlägt sich die deutsche Nummer eins gegen den Mann aus Hongkong?

