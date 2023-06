Word Cup of Darts 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Ort, Spieler, Modus, Preisgeld, Übertragung im TV und Livestream

Der Wolrd Cup of Darts steht in den Startlöchern. Alle Informationen zum Datum, dem Zeitplan, den Teilnehmern, den Gruppen, dem Modus und der Übertragung der Doppel-WM findet Ihr hier bei SPOX.

Deutschland wird in diesem Jahr von Martin Schindler und Gabriel Clemens vertreten. Insgesamt treten 40 Nationen beziehungsweise 80 Teilnehmer an.

SPOX liefert in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zum Wolrd Cup of Darts.

Word Cup of Darts 2023: Datum, Termine und Zeitplan

Der erste Tag des Wolrd Cup of Darts steigt am 15. Juni (Donnerstag). Am Freitag findet der zweite und letzte Gruppenphasen-Spieltag statt.

Es folgen die 2. Runde am Samstag und das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel am Sonntag.

Word Cup of Darts 2023: Zeitplan

Datum Session Runde Modus Donnerstag, 15. Juni 19 Uhr Gruppenphase Best of 7 Legs Freitag, 16. Juni 12 Uhr Gruppenphase Best of 7 Legs Freitag, 16. Juni 19 Uhr Gruppenphase Best of 7 Legs Samstag, 17. Juni 13 Uhr 2. Runde Best of 15 Legs Samstag, 17. Juni 19 Uhr 2. Runde Best of 15 Legs Sonntag, 18. Juni 13 Uhr Viertelfinale Best of 15 Legs Sonntag, 18. Juni 19 Uhr Halbfinale Best of 15 Legs Sonntag, 18. Juni 21.30 Uhr Finale Best of 19 Legs

Word Cup of Darts 2023: Ort

Der Wolrd Cup of Darts findet in Deutschland statt. Gespielt wird in Frankfurt am Main.

Austragungsort ist die Eissporthalle unterhalb des Bornheimer Hangs. Dort spielt im Regelfall das Eishockey-Team Löwen Frankfurt in der DEL. Auch Eiskunstlauf, Curling und Eisschnellaufen ist in der Halle möglich.

Word Cup of Darts 2023: Modus

Für den Wolrd Cup of Darts 2023 wurde eine komplette Umstellung durchgeführt. Das Teilnehmerfeld wurde von 32 auf 40 Nationen aufgestockt.

Gespielt wird nur noch im Doppel, das Einzel gehört der Vergangenheit an. Die Spieler wechseln sich also nach jeder Aufnahme ab. Außerdem müssen nicht alle Mannschaften durch die Gruppenphase.

Vier der 40 Teams sind nämlich gesetzt und stehen schon sicher in der zweiten Runde. Dabei handelt es sich um England, die Niederlande, Wales und Schottland. Vorjahressieger Australien (3:1 gegen Wales) muss also über die volle Distanz gehen.

Die restlichen Nationen teilen sich in insgesamt zwölf Dreiergruppen auf. Die jeweiligen Sieger werden dann den vier gesetzten Mannschaften zugelost, sodass ein Achtelfinale entsteht.

Word Cup of Darts 2023: Die Gruppen

Gruppe A:

Nation Platzierung im internen Ranking Belgien 5 Finnland - China -

Gruppe B:

Nation Platzierung im internen Ranking Deutschland 6 Hongkong - Japan -

Gruppe C

Nation Platzierung im internen Ranking Australien 7 Guyana - Gibraltar -

Gruppe D:

Nation Platzierung im internen Ranking Nordirland 8 Frankreich - Ukraine -

Gruppe E

Nation Platzierung im internen Ranking Irland 9 Thailand - Kroatien -

Gruppe F

Nation Platzierung im internen Ranking Österreich 10 Dänemark - USA -

Gruppe G

Nation Platzierung im internen Ranking Polen 11 Portugal - Litauen -

Gruppe H

Nation Platzierung im internen Ranking Kanada 12 Indien - Ungarn -

Gruppe I

Nation Platzierung im internen Ranking Tschechien 13 Singapur - Philippinen -

Gruppe J

Nation Platzierung im internen Ranking Spanien 14 Südafrika - Island -

Gruppe K

Nation Platzierung im internen Ranking Lettland 15 Neuseeland - Bahrain -

Gruppe L

Nation Platzierung im internen Ranking Schweiz 16 Italien - Schweden -

Word Cup of Darts 2023: Teilnehmer und Favoriten

Neben dem Titelverteidiger-Duo Deamnon Heta und Simon Whitlock sind alle Augen auf England gerichtet. Weltmeister Michael Smith gehört mit Partner Rob Cross zu den ganz großen Favoriten auf den Turniersieg.

Auch auf Wales (Gerwyn Price/Jonny Clayton), die Niederlande (Dirk van Duijvenbode/Danny Noppert), Schottland (Peter Wright/Garry Anderson) und Belgien (Dimitri Van den Bergh/Kim Huybrechts) ist zu achten.

Bitter für die Niederlande: Michael van Gerwen musste kurzfristig absagen, weil er sich noch nicht von seiner geplanten Zahnoperation erholt hat.

An Position sechs folgen dann schon Gabriel Clemens und Martin Schindler. Für Österreich gehen Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez an den Start - sie sind an Position zehn gelistet.

Word Cup of Darts 2023: Übertragung im TV und Livestream

De World Cup of Darts wird ausschließlich bei DAZN zu sehen sein. Der Streaminganbieter besitzt die exklusiven Rrechte an dem Turnier, eine Übertragung im Free-TV gibt es somit nicht.

Auch die Premier League of Darts ist unter anderem bei DAZN beheimatet. Um das "Netflix des Sports" nutzen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dabei könnt Ihr unter den folgenden drei Paketen wählen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Word Cup of Darts 2023: Übertragung im TV und Livestream - weitere DAZN-Angebote

Word Cup of Darts 2023: Preisgeld

Insgesamt werden an die Teilnehmer 525.000 Euro ausgeschüttet. Der Sieger erhält 93.000 Euro. Zudem geht keine teilnehmende Nation leer aus.