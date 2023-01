Morgen steigt im Ally Pally das Finale der Darts-Weltmeisterschaft 2023. Doch um welche Uhrzeit beginnt das Spektakel? SPOX liefert die Antwort.

Eine bislang spannende Darts-Weltmeisterschaft 2023 nähert sich ihrem Höhepunkt - dem Finale. Dieses findet am Dienstag, den 3. Januar, im Ally Pally in der englischen Hauptstadt London statt.

Wer um die prestigeträchtige Sid-Waddell-Trophäe und das üppige Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund kämpfen wird, steht noch nicht fest, da zuerst noch die beiden Halbfinals - Gabriel Clemens vs. Michael Smith und Dimitri van den Bergh vs. Michael van Gerwen - absolviert werden müssen. Was jedoch bereits feststeht, ist die Uhrzeit, zu der das Finale losgeht.

Darts WM Finale, Uhrzeit: Wann beginnt das Endspiel?

Das Finale der 30. Darts-Weltmeisterschaft beginnt morgen um 21 Uhr deutscher Zeit. Da fürs Endspiel die Anzahl der für den Sieg benötigten Sätze noch einmal auf sieben erhöht wird (Best of 13), dürfen sich die Zuschauer im Ally Pally und vor den Bildschirmen auf ein langes Duell freuen.

Datum Uhrzeit Finalist 1 Finalist 2 Di., 3.1. 21 Uhr (MEZ) Gabriel Clemens/Michael Smith Dimitri van den Bergh/Michael van Gerwen

© getty Das Finale der Darts-Weltmeisterschaft beginnt am Dienstag um 21 Uhr.

Darts WM 2023: Der Kampf um die Finaltickets

Im Rennen um die beiden Finaltickets sind noch vier Spieler. Einer davon ist Gabriel Clemens, der im Viertelfinale den Weltmeister von 2021 und den hoch favorisierten Gerwyn Price aus dem Weg räumte - und das sogar recht einfach. Price gewann den ersten Satz mit 3:0, die folgenden fünf Sätze gingen jedoch allesamt an "Gaga".

Price, der wie so oft wieder einmal ausgebuht wurde, versuchte das Publikum mit Ohrenschützern auszublenden und sorgte damit für reichlich Aufsehen. Am Ende brachte es jedoch nichts, Clemens war einfach zu stark. Der Gegner des Deutschen im heutigen Halbfinale ist jedoch bereits der nächste Darts-Gigant, Michael Smith. Der "Bully Boy" stand bereits zweimal im WM-Finale (2019 und 2022), scheiterte jedoch beide Male kurz vor der Ziellinie.

Das zweite Halbfinale bestreiten der Belgier Dimitri van den Bergh und der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Mo., 2.1. 20.40 Uhr Gabriel Clemens Michael Smith Mo., 2.1. nach Halbfinale 1 Dimitri van den Bergh Michael van Gerwen

Darts WM: Die Finalspiele der vergangenen zehn Weltmeisterschaften