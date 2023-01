Gerwyn Price sorgte beim Viertelfinale der Darts-Weltmeisterschaft gegen Gabriel Clemens für Aufsehen, als er sich mitten im Spiel Ohrenschützer aufsetzte und damit spielte. Doch warum eigentlich? SPOX hat die Antwort.

Gerwyn Price ist bei der Darts-Weltmeisterschaft 2022/23 ausgeschieden. Die Nummer eins der PDC Order of Merit musste sich im Viertelfinale dem bärenstarken Gabriel Clemens mit 1:5 geschlagen geben. Während Clemens also weiterhin deutsche Darts-Geschichte schreibt, muss der Weltmeister von 2021 die Heimreise antreten.

Dabei ist die Niederlage des Walisers selbst nicht das einzige Thema, das die Darts-Welt beherrscht. Während der Partie gegen "Gaga" setzte sich Price nämlich Ohrenschützer auf - es handelte sich nicht um Kopfhörer, sondern um einen Gehörschutz - und spielte damit sogar einen ganzen Satz, was für reichlich Verblüffung sorgte. "Ich bin ein bisschen baff, ich habe das noch nie gesehen", meinte Sport1-Experte Robert Marijanovic: "Das ist Wahnsinn."

Auch für Gegner Clemens kam die Aktion überraschend: "Ich weiß, dass er die ab und zu beim Warmspielen anhat, aber dass er sie auf der Bühne trägt, hab ich auch noch nicht gesehen", sagte er nach der Partie.

© getty Gerwyn Price sorgte beim WM-Viertelfinale gegen Gabriel Clemens für Aufsehen, als er einen Satz mit Kopfhörern spielte.

Darts WM: Warum trug Gerwyn Price im Viertelfinale gegen Gabriel Clemens einen Gehörschutz?

Die Entscheidung, während eines WM-Viertelfinals Ohrenschützer aufzusetzen, hatte offenbar etwas mit dem Publikum zu tun. Price hat schon seit geraumer Zeit einen schweren Stand bei den Fans und wird aufgrund seiner emotionalen Ausraster oft ausgebuht. Auch dieses Jahr zählte Price bei der WM im Londoner Ally Pally nicht zu den Fanfavoriten.

Bereits in den Matches davor, aber auch gegen Clemens wurde er ausgepfiffen - im Viertelfinale hielten die zahlreichen deutschen Fans natürlich ihrem Landsmann die Daumen. Dies gefiel dem Waliser offensichtlich nicht. Um die Pfiffe besser auszublenden, setzte er sich also den Gehörschutz auf - ohne Erfolg, denn Clemens ließ sich nicht beirren und spielte sein Spiel konsequent weiter. Auch die kleineren Ohrstöpsel brachten im sechsten und letzten Satz keine Wende, Price blieb chancenlos.

Der "Iceman" reagierte nach dem Match in Form einer Instagram-Story auf sein enttäuschendes Ausscheiden: "So frustrierend, du spielst das ganze Jahr über, um dich auf dieses eine Turnier vorzubereiten. Ich bin enttäuscht, dass man mich nicht spielen ließ, aber viel Glück an alle, die noch im Turnier sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder bei diesem Turnier spielen werde."

© imago images Gabriel Clemens steht als erster deutscher Dartprofi in einem WM-Halbfinale.

Darts WM, Gerwyn Price vs. Gabriel Clemens: Die Statistiken zum Spiel

Dabei fing eigentlich alles gut an für Price. Den ersten Satz gewann er locker mit 3:0, der Rest der Partie gehörte jedoch dem "German Giant", der fünf Sätze hintereinander für sich entscheiden konnte und damit zum ersten deutschen Dartprofi avancierte, der es ins Halbfinale einer WM geschafft hat.