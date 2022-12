Die Darts-WM ist in vollem Gange, so langsam geht es im Ally Pally in die heiße Phase. Ihr möchtet Tickets kaufen, wisst aber nicht, wie? Wir klären auf.

Jetzt DAZN sichern und die Darts-WM live und in Farbe sehen!

Noch bis zum 3. Januar 2023 wird im Alexandra Palace um die Krone im Darts gekämpft. Ab 21 Uhr wird in der Londoner Arena das Finale ausgetragen. Rund 3.200 Fans finden dort Platz.

Doch wie kann man so kurzfristig noch Tickets ergattern? SPOX liefert Antworten.

Darts WM: Wie komme ich an Tickets für die WM 2023?

Zunächst einmal die Grundlagen: Wo werden die Tickets offiziell verkauft? Auf der Website der PDC (Professional Darts Corporation).Dort werden Karten in folgenden Kategorien verkauft:

Tribünenplätze: ca. 35-75 Euro

Tischplätze: ca. 45-85 Euro

Hospitality-Tickets: min. 225 Euro

Der Haken an der Sache ist, dass über die Website kaum noch Tickets verfügbar sind. Lediglich für Donnerstag, den 29. Dezember sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch reguläre Eintrittskarten verfügbar, Hospitality-Tickets - also mit VIP-Zugang - sind sogar gänzlich ausverkauft. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen.

Die einzige Lösung ist, sich Tickets über Zweitanbieter zu holen. Dort sind auch an den eigentlich ausverkauften Tagen noch Plätze zu bekommen.

Darts WM live: Übertragung im TV und Livestream

Alternativ könnt Ihr die Darts-WM natürlich auch an den heimischen Bildschirmen verfolgen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen zeigt Sport1 die Sessions live und kostenlos im TV und im Livestream via YouTube, zum anderen ist auch DAZN mit von der Partie. Der Streamingdienst ist allerdings kostenpflichtig.

Was bedeutet das in Zahlen? 29,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 24,99 Euro im Monat (Jahresabo). Für diesen Preis gibt es allerdings nicht nur Dats, sondern auch eine Menge mehr, beispielsweise Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Wintersport, Kampfsport oder Motorsport.

Darts WM live: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Darts WM live: Übertragung im Liveticker

Wir sind bei der Weltmeisterschaft natürlich auch dabei, täglich tickern wir ausgewählte Matches für Euch mit.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

© getty Gabriel Clemens hat sich in der 2. Runde gegen William O'Connor durchgesetzt.

Darts WM 2023: Der Zeitplan